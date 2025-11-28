Việt Nam có bao nhiêu trường đào tạo bác sĩ?

|
Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Fanpage nhà trường.
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035 sáng 25/11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ sẽ siết điều kiện mở ngành đối với các lĩnh vực đặc thù như y khoa, luật. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.
Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 36 trường đào tạo y khoa. Trong đó có khoảng 18 trường công lập, còn lại là ngoài công lập.
Tính riêng các trường chuyên đào tạo khối ngành sức khỏe, thống kê có khoảng 18 trường, còn lại là các trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành y. Cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|STT
|Trường
|Công lập
|Ngoài công lập
|1
|Đại học Y Hà Nội
|19
|Đại học Văn Lang
|2
|Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|20
|Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
|3
|Học viện Quân Y
|21
|Đại học Đại Nam
|4
|Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
|22
|Đại học Tân Tạo
|5
|Đại học Y Dược Thái Bình
|23
|Đại học Phenikaa
|6
|Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên)
|24
|Đại học Phan Châu Trinh
|7
|Đại học Y Dược Hải Phòng
|25
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|8
|Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng)
|26
|Đại học Duy Tân
|9
|Đại học Y Dược (Đại học Huế)
|27
|Đại học VinUni
|10
|Đại học Y khoa Vinh
|28
|Đại học Yersin Đà Lạt
|11
|Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
|29
|Đại học Thành Đông
|12
|Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|30
|Đại học Võ Trường Toản
|13
|Đại học Y Dược TP.HCM
|31
|Đại học Nam Cần Thơ
|14
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|32
|Đại học Kinh Bắc
|15
|Đại học Y Dược Cần Thơ
|33
|Đại học Đông Á
|16
|Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|34
|Đại học Hòa Bình
|17
|Đại học Tây Nguyên
|35
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|18
|Đại học Trà Vinh
|36
|Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
Dù là trường công lập ngay ngoài công lập, chuyên ngành hay đa ngành, các trường đều phải tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
Việc chuẩn hóa điều kiện mở ngành được xem là cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y tế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.
