Việt Nam có bao nhiêu trường đào tạo bác sĩ?

  • Thứ sáu, 28/11/2025 08:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Theo thống kê đến thời điểm này, toàn quốc có khoảng 36 trên tổng số 242 cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành Y khoa.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035 sáng 25/11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ sẽ siết điều kiện mở ngành đối với các lĩnh vực đặc thù như y khoa, luật. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 36 trường đào tạo y khoa. Trong đó có khoảng 18 trường công lập, còn lại là ngoài công lập.

Tính riêng các trường chuyên đào tạo khối ngành sức khỏe, thống kê có khoảng 18 trường, còn lại là các trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành y. Cụ thể như sau:

STT Trường STT Trường
Công lập Ngoài công lập
1 Đại học Y Hà Nội 19 Đại học Văn Lang
2 Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) 20 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
3 Học viện Quân Y 21 Đại học Đại Nam
4 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 22 Đại học Tân Tạo
5 Đại học Y Dược Thái Bình 23 Đại học Phenikaa
6 Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) 24 Đại học Phan Châu Trinh
7 Đại học Y Dược Hải Phòng 25 Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8 Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng) 26 Đại học Duy Tân
9 Đại học Y Dược (Đại học Huế) 27 Đại học VinUni
10 Đại học Y khoa Vinh 28 Đại học Yersin Đà Lạt
11 Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 29 Đại học Thành Đông
12 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 30 Đại học Võ Trường Toản
13 Đại học Y Dược TP.HCM 31 Đại học Nam Cần Thơ
14 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 32 Đại học Kinh Bắc
15 Đại học Y Dược Cần Thơ 33 Đại học Đông Á
16 Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) 34 Đại học Hòa Bình
17 Đại học Tây Nguyên 35 Đại học Nguyễn Tất Thành
18 Đại học Trà Vinh 36 Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Dù là trường công lập ngay ngoài công lập, chuyên ngành hay đa ngành, các trường đều phải tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

Việc chuẩn hóa điều kiện mở ngành được xem là cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y tế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Tranh luận bác sĩ nội trú tương đương thạc sĩ

Bộ GD&ĐT cho rằng chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II là "đào tạo - hành nghề", không nhằm cấp văn bằng học thuật như thạc sĩ, tiến sĩ.

16:07 22/11/2025

Ngọc Bích

đào tạo Nguyễn Hòa Bình bác sĩ đại học y khoa

