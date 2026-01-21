Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch nghỉ Tết của học sinh, sinh viên cả nước, có nơi nghỉ 43 ngày

  • Thứ tư, 21/1/2026 12:41 (GMT+7)
Học sinh, sinh viên cần nắm rõ lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ để chủ động sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi.

Sinh viên có thể nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tháng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Căn cứ lịch nghỉ Tết này, nhiều tỉnh, thành và các trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ đối với học sinh, sinh viên.

Học sinh nghỉ 5-14 ngày

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Hà Nội hiện là địa phương cho học sinh nghỉ ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2.

Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị.

Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM là từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (11 ngày). Song, tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STTTỉnh, thànhLịch nghỉ Tết Bính NgọSố ngày
1An Giang9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)14 ngày
2Đà Nẵng14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)9 ngày
3Quảng Ninh16-28/2 (29 tháng chạp đến 12 tháng giêng)16 ngày (tính cả thứ bảy, chủ nhật liền kề)
4Tây Ninh11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)12 ngày
5Lâm Đồng9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)14 ngày
6Cần Thơ12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)11 ngày
7Hà Tĩnh13-23/2 (26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng)11 ngày
8TP Huế14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)9 ngày
9TP.HCM12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)11 ngày (tối đa 14 ngày)
10Hà Nội16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng)5 ngày (có thể 9 ngày)
11Đồng Nai11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)12 ngày
12Vĩnh Long11/2-24/2 (24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng)14 ngày

Khánh Hòa12/2-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng)11 ngày

Dù thời gian nghỉ có khác nhau, song đa số địa phương đều bảo đảm cho học sinh có kỳ nghỉ đủ dài để nghỉ ngơi, sum họp gia đình và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Tet anh 1

Học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) tham gia trải nghiệm Tết tại trường. Ảnh: Marie Curie Hanoi School.

Sinh viên có trường nghỉ 43 ngày

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ kéo dài, một số trường tổ chức học trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết, nhằm thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày.

Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Lạc Hồng (43 ngày), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 29 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các trường đại học cụ thể như sau:

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/329 ngày
2Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/328 ngày
3Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/328 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/322 ngày
5Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/322 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/321 ngày
7Học viện Ngân hàng9/2-1/321 ngày
8Đại học Gia Định9/2-28/220 ngày
9Đại học Mở TP.HCM9/2-1/321 ngày
10Đại học Sư phạm Hà Nội 29/2-1/321 ngày
11Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-1/321 ngày
12Đại học Ngân hàng TP.HCM9/2-1/321 ngày
13Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/321 ngày
14Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/321 ngày
15Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/321 ngày
16Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/214 ngày
17Đại học Đại Nam9/2-22/214 ngày
18Đại học CMC11/2-24/214 ngày
19Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/219 ngày
20Đại học Hùng Vương TP.HCM8/2-1/322 ngày
21Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/214 ngày
22Đại học Nha Trang9/2-28/220 ngày
23Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
24Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
25Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
26Đại học Hoa Sen9/2-22/214 ngày
27Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/214 ngày
28Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/219 ngày
29Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/219 ngày
30Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/214 ngày
31Đại học Quy Nhơn9/2-1/321 ngày
32Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/314 ngày
33Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)9/2-1/321 ngày
34Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/321 ngày
35Đại học Duy Tân9/2-25/217 ngày
36Đại học Hà Nội9/2-22/214 ngày
37Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/321 ngày
38Đại học Mở Hà Nội9/2-22/214 ngày
39Đại học Thương Mại10/2-23/214 ngày
40Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/214 ngày
41Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/219 ngày
42Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/321 ngày
43Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/214 ngày
44Đại học Văn Hiến11/2-24/214 ngày
45Đại học Thủy lợi9/2-22/214 ngày
46Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/220 ngày
47Đại học Sài Gòn9/2-28/220 ngày
48Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/321 ngày
49Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/214 ngày
50Đại học Thăng Long12/2-25/214 ngày
51Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/214 ngày
52Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/321 ngày
53Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/213 ngày
54Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/214 ngày
55Đại học Văn Lang9/2-1/321 ngày
56Đại học Đà Nẵng9/2-22/214 ngày
57Đại học Đồng Nai9/2-1/321 ngày
58Đại học Lạc Hồng- 18/1-1/3
- Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3		43 ngày
59Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai)- 2/2-1/3
- Học trực tuyến một tuần sau Tết		28 ngày
60Đại học Hùng Vương - Phú Thọ8/2-1/322 ngày
61Đại học Luật (Đại học Huế)- 9/2-1/3
- Học trực tuyến trước Tết 1 tuần		21 ngày
62Đại học Trà Vinh9/2-1/321 ngày
63Đại học Luật TP.HCM- 31/1-1/3
- Học trực tuyến 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết		30 ngày
64Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu9/2-1/321 ngày
65Đại học Công nghệ TP.HCM9/2-1/321 ngày
66Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng9/2-1/321 ngày
67Đại học Kiến trúc Đà Nẵng9/2-1/321 ngày
68Đại học Kinh tế (Đại học Huế)9/2-1/321 ngày
69Học viện Báo chí và Tuyên truyền9/2-1/321 ngày
70Học viện Cán bộ TP.HCM1/2-1/329 ngày

