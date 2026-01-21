Lịch nghỉ Tết của học sinh, sinh viên cả nước, có nơi nghỉ 43 ngày

Học sinh, sinh viên cần nắm rõ lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ để chủ động sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi.

Sinh viên có thể nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tháng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Căn cứ lịch nghỉ Tết này, nhiều tỉnh, thành và các trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ đối với học sinh, sinh viên.

Học sinh nghỉ 5-14 ngày

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Hà Nội hiện là địa phương cho học sinh nghỉ ít nhất với 5 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2.

Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị.

Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM là từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (11 ngày). Song, tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ Số ngày 1 An Giang 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 2 Đà Nẵng 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 3 Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng chạp đến 12 tháng giêng) 16 ngày (tính cả thứ bảy, chủ nhật liền kề) 4 Tây Ninh 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 5 Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 ngày 6 Cần Thơ 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày 7 Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng) 11 ngày 8 TP Huế 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 ngày 9 TP.HCM 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày (tối đa 14 ngày) 10 Hà Nội 16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng) 5 ngày (có thể 9 ngày) 11 Đồng Nai 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 12 Vĩnh Long 11/2-24/2 (24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng) 14 ngày

Khánh Hòa 12/2-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 ngày

Dù thời gian nghỉ có khác nhau, song đa số địa phương đều bảo đảm cho học sinh có kỳ nghỉ đủ dài để nghỉ ngơi, sum họp gia đình và chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.

Học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) tham gia trải nghiệm Tết tại trường. Ảnh: Marie Curie Hanoi School.

Sinh viên có trường nghỉ 43 ngày

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ kéo dài, một số trường tổ chức học trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết, nhằm thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày.

Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Lạc Hồng (43 ngày), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 29 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của các trường đại học cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3 29 ngày 2 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3 28 ngày 3 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3 28 ngày 4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3 22 ngày 5 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3 22 ngày 6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 7 Học viện Ngân hàng 9/2-1/3 21 ngày 8 Đại học Gia Định 9/2-28/2 20 ngày 9 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 10 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/2-1/3 21 ngày 11 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-1/3 21 ngày 12 Đại học Ngân hàng TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 13 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3 21 ngày 14 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 15 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3 21 ngày 16 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 17 Đại học Đại Nam 9/2-22/2 14 ngày 18 Đại học CMC 11/2-24/2 14 ngày 19 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2 19 ngày 20 Đại học Hùng Vương TP.HCM 8/2-1/3 22 ngày 21 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2 14 ngày 22 Đại học Nha Trang 9/2-28/2 20 ngày 23 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 24 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 25 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 26 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2 14 ngày 27 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2 14 ngày 28 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2 19 ngày 29 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2 19 ngày 30 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2 14 ngày 31 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3 21 ngày 32 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3 14 ngày 33 Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 9/2-1/3 21 ngày 34 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3 21 ngày 35 Đại học Duy Tân 9/2-25/2 17 ngày 36 Đại học Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 37 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3 21 ngày 38 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 39 Đại học Thương Mại 10/2-23/2 14 ngày 40 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2 14 ngày 41 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2 19 ngày 42 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3 21 ngày 43 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2 14 ngày 44 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2 14 ngày 45 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2 14 ngày 46 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2 20 ngày 47 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2 20 ngày 48 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3 21 ngày 49 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2 14 ngày 50 Đại học Thăng Long 12/2-25/2 14 ngày 51 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2 14 ngày 52 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3 21 ngày 53 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2 13 ngày 54 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2 14 ngày 55 Đại học Văn Lang 9/2-1/3 21 ngày 56 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2 14 ngày 57 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3 21 ngày 58 Đại học Lạc Hồng - 18/1-1/3

- Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3 43 ngày 59 Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) - 2/2-1/3

- Học trực tuyến một tuần sau Tết 28 ngày 60 Đại học Hùng Vương - Phú Thọ 8/2-1/3 22 ngày 61 Đại học Luật (Đại học Huế) - 9/2-1/3

- Học trực tuyến trước Tết 1 tuần 21 ngày 62 Đại học Trà Vinh 9/2-1/3 21 ngày 63 Đại học Luật TP.HCM - 31/1-1/3

- Học trực tuyến 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết 30 ngày 64 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 9/2-1/3 21 ngày 65 Đại học Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3 21 ngày 66 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 9/2-1/3 21 ngày 67 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 9/2-1/3 21 ngày 68 Đại học Kinh tế (Đại học Huế) 9/2-1/3 21 ngày 69 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 9/2-1/3 21 ngày 70 Học viện Cán bộ TP.HCM 1/2-1/3 29 ngày