Tin mừng cho sinh viên nhiều trường ĐH dịp Tết Nguyên đán

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều trường đại học đã quyết định tổ chức chuyến xe 0 đồng, tặng quà, lì xì, vé xe khách để sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình.

Các sinh viên được hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khoảng 15.000-16.000 sinh viên chính quy của Đại học Ngoại thương được nhà trường lì xì, mỗi em 100.000 đồng. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của sinh viên, thông qua lớp trưởng các lớp.

Đại diện Đại học Ngoại thương cho biết theo tính toán, khoản tiền lì xì cho sinh viên dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng , nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Ngoài ra, khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng sẽ được nhà trường dành tặng học bổng khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/suất. Những suất học bổng không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên và sự bền bỉ của các em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Như vậy, mùa Tết năm nay, Đại học Ngoại thương dành 2 tỷ đồng để chia sẻ, động viên người học.

Bốn năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, Đại học Hoa Sen đều tặng quà Tết cho sinh viên. Theo nhà trường, món quà Tết không chỉ đơn giản là vật phẩm, mà còn là những giá trị tinh thần sâu sắc mà nhà trường muốn gửi gắm tới người học.

Những chiếc túi xách, áo thun, mũ… thể hiện sự gắn kết giữa sinh viên và nhà trường, tình cảm và sự quan tâm của thầy cô dành cho các em.

Món quà Tết sinh viên Đại học Hoa Sen nhận được. Ảnh: FBNT.

Trong khi đó, Đại học Quốc tế Hồng Bàng tặng quà Tết cho sinh viên là đồng hồ tranh tráng gương. Món quà gợi nhắc mỗi người trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau trong những ngày Tết sum vầy, đồng thời đồng hành cùng sinh viên trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

"Từng nhịp thời gian trôi qua cũng là lời chúc cho một năm mới bình an, đúng giờ với những mục tiêu đã chọn và nhiều niềm vui phía trước", nhà trường chia sẻ.

Năm nay, Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) tiếp tục hỗ trợ cho 412 sinh viên về quê đón Tết an toàn bằng những chuyến xe 0 đồng. Chủ yếu là sinh viên ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc.

Những sinh viên tham gia chương trình nhưng không đi chung trên chuyến xe do nhà trường tổ chức, sẽ được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tặng 20 phần quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 20 phần quà tết cho sinh viên là cán bộ Đoàn.

Trong 7 năm thực hiện chương trình Chuyến xe về Tết, Đại học Lạc Hồng đã hỗ trợ hơn 3.500 lượt sinh viên về quê đón tết an toàn, trọn vẹn với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng .

Đại học Giao thông Vận tải cũng đã có thông báo tặng quà và lịch Tết 2026 cho sinh viên các khóa, học viên cao học và đào tạo từ xa vào các ngày từ 19/1 đến 22/1.

Trước đó, ngày 6/1, Đại học Đông Á đã tặng 350 vé xe Tết cho sinh viên khó khăn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tổng giá trị 70 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ phần đóng góp của thầy cô nhà trường, sự đồng hành của các doanh nghiệp liên kết cùng các hoạt động quyên góp gây quỹ sáng tạo trong các lớp sinh viên.

Đây cũng là năm thứ 14 chương trình hỗ trợ vé xe Tết dành tặng sinh viên khó khăn, tổng số vé xe đã hỗ trợ lên đến 5.159 vé xe, trị giá mỗi vé xe 200.000 đồng.

Nhiều trường khác cũng tặng vé xe miễn phí hoặc tổ chức chuyến xe về quê cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua, như Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, Đại học Sài Gòn...

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài để thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày.

Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần. Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 30 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Học sinh, phụ huynh cần nắm rõ lịch nghỉ Tết và khung kế hoạch năm học 2025-2026 để chủ động sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi: Tại đây.