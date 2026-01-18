Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước mới nhất

Các địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 9-14 ngày, riêng Quảng Ninh có thể lên tới 16 ngày.

Các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo thông báo mới nhất của Sở GD&ĐT các địa phương, An Giang, Vĩnh Long và Lâm Đồng đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết với 14 ngày liên tục.

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết theo lịch chính thức từ 16/2 đến 28/2 (13 ngày). Tuy nhiên, do ngày 14/2, 15/2 và 1/3 rơi vào thứ bảy và chủ nhật. Do đó, tùy đơn vị, học sinh có thể nghỉ tới 16 ngày. Đây cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết.

Tại Hà Nội, cán bộ, công chức và người lao động thuộc sở, trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ 5 ngày theo quy định. Thời gian nghỉ cụ thể từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2.

Tuy nhiên, do liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài thành 9 ngày, tùy đơn vị.

Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM là từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (11 ngày). Song, tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên. Tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ Số ngày 1 An Giang 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 2 Đà Nẵng 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 3 Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng chạp đến 12 tháng giêng) 16 (tính cả thứ bảy, chủ nhật liền kề) 4 Tây Ninh 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 5 Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 14 6 Cần Thơ 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 7 Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng) 11 8 TP Huế 14-22/2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 9 9 TP.HCM 12-22/2 (25 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 11 (tối đa 14 ngày) 10 Hà Nội 16-20/2 (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng) 9 ngày (tính cả thứ bảy, chủ nhật liền kề) 11 Đồng Nai 11-22/2 (24 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng) 12 ngày 12 Vĩnh Long 11/2-24/2 (24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng) 14 ngày

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Trước, trong và sau dịp nghỉ Tết, các Sở GD&ĐT đều yêu cầu cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Các sở cũng lưu ý căn cứ điều kiện thực tế, các trường quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các trường tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.