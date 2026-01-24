Giảng viên Việt Nam bị gỡ bài báo khoa học vì không ghi tên sinh viên

Bài báo khoa học của hai giảng viên Việt Nam bị gỡ bỏ vì công bố công trình nghiên cứu của sinh viên mà không ghi danh họ là tác giả

Bài báo đăng trên tạp chí IJAEFA đã bị đóng dấu "Retracted" (đã gỡ).

Tạp chí International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting (IJAEFA) vừa có quyết định thu hồi bài báo do hai giảng viên của Việt Nam đứng tên.

Bài báo có tên “Influences of environment perception and social media communication via brand loyalty on the intention to buy green products among Vietnamese youth” (tạm dịch: Ảnh hưởng của nhận thức về môi trường và truyền thông mạng xã hội thông qua lòng trung thành thương hiệu đến ý định mua sản phẩm xanh của thanh niên Việt Nam).

Hai tác giả đứng tên bài báo gồm: Tiến sĩ T.L.T., giảng viên Đại học FPT (tác giả thứ nhất) và thạc sĩ N.Đ.Q., giảng viên Đại học Công nghệ TP.HCM (đồng tác giả). Bài báo đăng bài vào ngày 28/4/2023.

IJAEFA cho biết quyết định thu hồi bài báo được đưa ra sau quá trình xem xét phản ánh và xác minh các dấu hiệu vi phạm chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, tác giả T.L.T. đã thừa nhận hành vi phi đạo đức, khi công bố công trình nghiên cứu của sinh viên mà không ghi danh họ là tác giả. Ông T. cũng thừa nhận đã có hành vi gian dối trong học thuật.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cho hay nhà trường đã làm việc với giảng viên liên quan và tiến hành rà soát theo quy định.

Theo xác minh của nhà trường, bài báo nêu trên là hoạt động hợp tác nghiên cứu cá nhân của giảng viên, được thực hiện ngoài khuôn khổ các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Đại học Công nghệ TP.HCM quản lý hoặc giao thực hiện.

Giảng viên xác nhận tham gia với vai trò đồng tác giả, thảo luận và viết bài, không giữ vai trò chủ trì và không chịu trách nhiệm chính về nội dung cũng như quá trình gửi bài đăng.

Ngoài ra, giảng viên này cũng không kê khai công trình trên trong hồ sơ nghiên cứu khoa học phục vụ đánh giá, xét thi đua hay chuyên môn tại trường. Do đó, bài báo không nằm trong hệ thống quản lý khoa học và cơ sở dữ liệu nghiên cứu của nhà trường.

"Nhà trường luôn quán triệt việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và tính trung thực trong nghiên cứu khoa học, thường xuyên nhắc nhở giảng viên thực hiện đúng quy định về công bố khoa học và quyền tác giả", đại diện nhà trường cho biết.