Chiến thuật nguyện vọng để chiếm ưu thế trong kỳ tuyển sinh 2026

Việc giới hạn tối đa 15 lựa chọn cùng những thay đổi về quy chế và địa giới hành chính buộc thí sinh năm 2026 phải thay đổi hoàn toàn tư duy đăng ký xét tuyển.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT chính thức ban hành quy chế tuyển sinh năm 2026 với những điều chỉnh mạnh mẽ nhằm hướng tới sự thực chất và giảm tình trạng ảo. Đáng chú ý nhất là việc giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, riêng khối ngành Sư phạm phải ưu tiên đặt từ nguyện vọng 1 đến 5.

Siết chặt quy chế và thay đổi địa giới hành chính

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo chỉ được phép sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển thay vì dàn trải như trước, đồng thời siết chặt tiêu chí xét học bạ và khống chế mức điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ không quá 1,5 điểm trên thang 30.

Một yếu tố quan trọng khác mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý là sự thay đổi về mã tỉnh và khu vực ưu tiên khi cả nước đã chính thức vận hành theo sơ đồ hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc cập nhật chính xác thông tin địa phương mới này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền lợi về điểm ưu tiên và tính chính xác tuyệt đối của hồ sơ cá nhân trong bối cảnh quy chế mới đề cao tính minh bạch và công bằng.

Công thức chọn trường từ chuyên gia

Trước những biến động này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý thí sinh không nên quá áp lực về con số mà cần tập trung vào việc xác định đúng thực lực bản thân.

Thay vì rải quá nhiều lựa chọn một cách cảm tính, thí sinh nên chia danh sách đăng ký thành ba phân khúc rõ rệt để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển.

Nhóm đầu tiên dành cho các ngành ước mơ có điểm chuẩn cao hơn năng lực thực tế, tiếp đến là nhóm nguyện vọng vừa sức dựa trên điểm chuẩn các năm trước và cuối cùng là nhóm an toàn để đảm bảo chắc suất đỗ.

Chia sẻ sâu hơn về chiến thuật đăng ký, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) khuyên thí sinh cần tỉnh táo tham khảo thông tin từ các kênh chính thống của Bộ và đề án tuyển sinh riêng của từng trường, đồng thời tham chiếu sát sao kết quả trúng tuyển các năm trước.

Theo ông, một danh sách nguyện vọng thông minh nên được chia thành ba nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất gồm khoảng 3 nguyện vọng ước mơ vào các ngành top đầu có điểm chuẩn cao. Nhóm thứ hai với 3 đến 5 nguyện vọng là các chương trình đào tạo phù hợp năng lực, ví dụ nếu thí sinh đạt 22 điểm thì nên chọn ngành có dải điểm chuẩn các năm từ 21 đến 24. Nhóm cuối cùng là các ngành đào tạo an toàn có điểm chuẩn thấp hơn hẳn để đảm bảo chắc suất đỗ.

GS.TS Chử Đức Trình khẳng định nếu chọn lựa khéo léo, mỗi thí sinh thậm chí chỉ cần tối đa 10 nguyện vọng là đủ để đạt được mục tiêu, bởi thực tế Đại học Công nghệ có nhiều em đăng ký đúng 3 nguyện vọng vẫn trúng tuyển chính xác. Ngược lại, nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng, dù thí sinh có đẩy số lượng lên đến 50 nguyện vọng vẫn có nguy cơ thất bại.

Bên cạnh chiến lược chọn ngành, ông cũng gửi gắm thông điệp quan trọng rằng dù trúng tuyển ở nguyện vọng nào, chỉ cần các em tập trung toàn lực để học tập tốt nhất thì cơ hội việc làm luôn rộng mở. Xã hội hiện nay không chỉ tập trung vào một vài ngành đơn lẻ mà cần một phổ nhân lực rất rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó thực lực cá nhân sau quá trình đào tạo mới là yếu tố cốt lõi quyết định tương lai bền vững của mỗi sĩ tử.