Quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài nhất thế giới

Dài khoảng 22.000 km và tiếp giáp 14 quốc gia, biên giới đất liền của Trung Quốc băng qua nhiều dãy núi, sa mạc và cao nguyên của châu Á.

Từ những đỉnh núi băng giá của dãy Himalaya đến các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, lãnh thổ Trung Quốc trải rộng qua nhiều vùng địa hình khác nhau, tạo nên tổng chiều dài đường biên giới trên đất liền lớn nhất thế giới.

Trung Quốc sở hữu hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: Wild China.

Đường biên giới kéo dài hơn 22.000 km

Theo Britannica, lãnh thổ Trung Quốc trải dài khoảng 5.250 km từ đông sang tây và gần 5.500 km từ bắc xuống nam. Đường biên giới trên đất liền của quốc gia này kéo dài khoảng 22.000 km, trong khi đường bờ biển trải rộng gần 14.000 km.

Ở phía bắc, Trung Quốc giáp Mông Cổ; phía đông bắc tiếp giáp Nga và Triều Tiên. Phía đông hướng ra Hoàng Hải và biển Hoa Đông, còn phía đông nam mở ra Biển Đông.

Dọc theo phía nam là các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á như Việt Nam, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Bhutan và Nepal. Phía tây nam giáp Pakistan, còn phía tây tiếp cận Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan. Ngoài những quốc gia có chung đường biên, Trung Quốc còn đối diện Hàn Quốc và Nhật Bản qua Hoàng Hải, cũng như Philippines qua Biển Đông.

Phần lớn đường biên hiện nay được hình thành trong thế kỷ XIX và XX, thông qua các hiệp ước ký kết giữa Trung Quốc với những cường quốc đương thời như Nga, Anh và sau này là các quốc gia độc lập ở Trung Á và Đông Nam Á.

Vẻ kỳ vĩ của "nóc nhà thế giới" Himalaya trên đường biên giới phía nam Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Bên trong đường biên rộng lớn ấy là một không gian địa lý đặc biệt đa dạng. Ranh giới của Trung Quốc không chạy theo một đường thẳng đơn giản, mà uốn lượn qua nhiều hệ địa hình lớn của châu Á.

Ở phía nam là dãy Himalaya hùng vĩ, nơi có đỉnh Everest và những đoạn biên giới tiếp giáp Nepal, Bhutan và Ấn Độ. Phía bắc và tây bắc mở ra những vùng sa mạc rộng lớn như Gobi và Taklamakan, trong khi phía tây là các thảo nguyên Trung Á nối liền với Kazakhstan và Mông Cổ. Ở phía nam và đông nam, đường biên lại băng qua những cánh rừng nhiệt đới giáp Việt Nam, Lào và Myanmar.

Chính sự đa dạng địa hình này khiến việc xác định và quản lý biên giới của cường quốc Đông Á này phức tạp hơn nhiều so với những đường biên được kẻ theo vĩ tuyến hay kinh tuyến.

Địa hình, khí hậu đa dạng

Địa hình của Trung Quốc cũng chứa đựng những cực trị hiếm thấy trên thế giới. Quốc gia này có cả điểm cao nhất của Trái Đất lẫn một trong những vùng trũng thấp nhất trên lục địa Á - Âu. Từ những dãy núi cao hiểm trở gần như không thể tiếp cận cho đến các đồng bằng ven biển rộng lớn, cảnh quan thay đổi liên tục theo từng vùng.

Trên dãy Himalayas, đỉnh Everest cao gần 8.849 m nằm trên đường biên giữa Trung Quốc và Nepal, được xem là điểm cao nhất của Trái Đất. Ở chiều ngược lại của bức tranh địa hình ấy, vùng trũng Turpan Depression thuộc Xinjiang lại nằm khoảng 155 m dưới mực nước biển, trở thành điểm thấp nhất của Trung Quốc và cũng là một trong những khu vực trũng sâu của lục địa Á-Âu.

Turpan sở hữu thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: China Discovery.

Khí hậu vì thế cũng mang nhiều sắc thái tương phản. Phía tây bắc khô hạn với những vùng sa mạc rộng lớn, trong khi phía đông nam chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa nhiệt đới ẩm. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa miền bắc và miền nam của Trung Quốc cũng thuộc hàng lớn nhất trên thế giới.

Chính sự đa dạng về địa hình và khí hậu đã tạo nên một trong những hệ sinh thái phong phú nhất hành tinh. Hầu như mọi kiểu thảm thực vật của bán cầu Bắc, ngoại trừ vùng lãnh nguyên cực, đều có thể tìm thấy tại Trung Quốc. Dù con người đã khai thác và biến đổi môi trường trong hàng nghìn năm, quốc gia này vẫn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật độc đáo và quý hiếm.

Những khu rừng tre ở phía tây nam là môi trường sống quen thuộc của gấu trúc lớn, trong khi các vùng núi cao và rừng ôn đới là nơi cư trú của báo tuyết hay loài khỉ mũi hếch lông vàng. Ở các vùng đất ngập nước và đồng bằng ven sông, nhiều loài chim quý như sếu đầu đỏ cũng tìm thấy nơi trú ngụ.