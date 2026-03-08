Đuổi việc giáo sư Hong Kong mặc đồng phục, chụp lén học sinh

Để chụp lén các nam sinh, giáo sư Đại học Trung văn Hong Kong đã mặc đồng phục và trà trộn vào trường học.

Johnny Li Siu-hang bị phát hiện chụp ảnh học sinh. Ảnh: SCMP.

SCMP đưa tin Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK) mới đây đã đình chỉ công tác một giáo sư sau khi người này bị cáo buộc giả làm học sinh tại một trường nam sinh danh tiếng ở Australia.

Theo truyền thông Australia, người bị cáo buộc là giáo sư Johnny Li Siu-hang (46 tuổi), hiện làm việc tại trường Kinh doanh của CUHK. Hôm 3/3, ông bị bắt sau khi bị phát hiện mặc đồng phục của trường Sydney Grammar School để trà trộn vào nhóm học học sinh và chụp ảnh các em.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy Li mặc đồng phục của trường và mang theo cặp sách. Một giáo viên sau đó phát hiện và đưa ông ra khỏi đám đông học sinh trung học.

Ngoài ra, ông còn bị cho là đã đến khuôn viên của 4 trường trung học hàng đầu tại Sydney để chụp ảnh ít nhất 36 học sinh. Các trường gồm St Ignatius’ College Riverview, Sydney Boys High School, Trinity Grammar School và Sydney Grammar School.

Khi khám xét phòng khách sạn của Li tại Sydney, cảnh sát phát hiện nhiều bộ đồng phục của các trường mà ông đã ghé thăm. Khi đó, Li khai với cảnh sát rằng việc mặc đồng phục và chụp ảnh là một sở thích cá nhân. Sau đó, ông nhận tội với các cáo buộc theo dõi và xâm nhập trái phép, đồng thời phải nhận lệnh phóng thích có điều kiện trong 18 tháng.

Đến tối 7/3, người phát ngôn của Đại học Trung văn Hong Kong cho biết nhà trường đã nắm được thông tin và vào cuộc điều tra. Trường đồng thời nhấn mạnh sẽ luôn nghiêm khắc chấn chỉnh hành vi của giảng viên và nhân viên.

“Nhà trường đã đình chỉ công tác của giảng viên liên quan và sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ việc theo các quy trình hiện hành. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ được xử lý nghiêm”, đại diện CUHK cho biết.