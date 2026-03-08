Bên trong trường nội trú học phí 400 triệu đồng/năm ở Lào Cai

|
Ngày 7/3, trường Tiểu học, THCS, THPT Ardingly (Ardingly College Việt Nam - ACVN) chính thức công bố hoạt động, chuyển đổi từ trường Quốc tế Canada Lào Cai. Đây là mô hình trường nội trú Anh đầu tiên ở Việt Nam, vận hành hoàn toàn theo tiêu chuẩn và hoạt động của Ardingly College - thành lập năm 1858, nằm trong top 40 trường nội trú độc lập hàng đầu của Anh.
|
Khuôn viên học tập của ACVN đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 2.000 học sinh từ tiểu học đến THPT. Tại đây, mỗi không gian đều được xây dựng để tối ưu hóa trải nghiệm học tập và phát triển của học sinh.
|
Nằm trên khu đất rộng 10 ha tại phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai), tổng diện tích sàn sử dụng của trường là hơn 50.000 m2. Lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang và đồi chè, trường được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên. Nhìn từ trên cao, các khối lớp học được bố trí uốn lượn theo địa hình tự nhiên theo ý tưởng “rồng cuộn ven đồi”.
|
Không gian mở được khai thác tối đa, tạo nên môi trường học tập chan hòa với thiên nhiên. Đáng chú ý, gần 50% diện tích rừng tự nhiên được giữ nguyên trạng, tạo nên không gian học tập và trải nghiệm ngoài trời cho học sinh, đồng thời giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái.
|
Các lớp học được bố trí theo hướng Bắc - Nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, giúp bảo đảm sức khỏe và nâng cao hiệu quả học tập của trẻ.
|
Hiện tại, trường có hơn 200 học sinh. Các em theo học chương trình song ngữ và quốc tế. Với chương trình song ngữ, trẻ sẽ học chương trình phổ thông của Bộ GD&ĐT, kết hợp với chương trình tiếng Anh của Đại học Oxford. Trong khi đó, ở chương trình quốc tế, học sinh học chương trình Oxford AQA từ lớp 7 đến lớp 12, lấy chứng chỉ IGCSE và A-levels.
|
Học sinh lớp 8 thực hành làm xà phòng trong giờ Hóa học. Nhà trường đầu tư mạnh vào các công cụ chuyên dụng phục vụ thực hành cho học sinh. Các em không chỉ hiểu rõ hơn kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành, làm việc nhóm và tư duy khoa học.
|
Ở phòng ICT, học sinh tiểu hào hứng khám phá công nghệ thông qua các hoạt động học tập trực quan. Các em làm quen với máy tính, tập gõ phím, vẽ tranh bằng phần mềm và thử sức với những bài lập trình đơn giản dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
|
Giờ học Maker Space, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được khuyến khích đặt vấn đề, lên ý tưởng, hướng dẫn quy trình để tạo ra một sản phẩm công nghệ - kỹ thuật.
|
Cao Kiến Quốc, học sinh lớp 7, cho biết để làm móc khóa, em được trực tiếp tạo ra bản vẽ 3D trên các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp, sau đó hoàn thiện bằng máy in 3D và máy cắt laser ngay tại lớp.
|
Các khoảng xanh và sân chơi được bố trí xen kẽ, tạo thành các không gian học tập, trải nghiệm ngoài trời cho học sinh.
|
Nghệ thuật, bao gồm Mỹ thuật, Âm nhạc, Kịch nghệ, Thiết kế và công nghệ, là những môn bắt buộc trong chương trình chính khóa của học sinh ACVN. Với sự hỗ trợ của các phòng hòa nhạc, triển lãm, học sinh có cơ hội biểu diễn, sản xuất chương trình ngay tại trường.
|
Với mục tiêu phát triển toàn diện, học sinh ACVN được khuyến khích tham gia nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, sáng tạo và các câu lạc bộ phát triển tài năng cá nhân. Khu trưng bày rộng hơn 150 m2, là nơi giới thiệu các sản phẩm và dự án nổi bật mà học sinh đã thực hiện. Mỗi năm, trường tổ chức triển lãm một lần, các em có cơ hội chia sẻ ý tưởng, quá trình thực hiện sản phẩm của mình với thầy cô, bạn bè và phụ huynh. Hoạt động này thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khám phá và học hỏi lẫn nhau.
|
Điểm nhấn của trường là khu nội trú có diện tích gần 10.000 m2, với khả năng tiếp nhận khoảng 350 học sinh từ lớp 6 trở lên. Các em có thể chọn nội trú toàn phần (5-7 ngày/tuần) hoặc nội trú bán phần (3 ngày/tuần hoặc 2 ngày cuối tuần). Học sinh 12-14 tuổi được bố trí ở phòng 4 giường để khuyến khích giao lưu, kết nối bạn bè; học sinh 15-16 tuổi ở phòng 2 giường; còn phòng đơn dành cho học sinh 17-18 tuổi nhằm tạo không gian riêng và rèn luyện tính tự lập. Mỗi phòng đều được trang bị bàn học, tủ cá nhân và nhà vệ sinh khép kín.
|
Học sinh nội trú được xây dựng chương trình sinh hoạt và học tập riêng, với nhiều hoạt động cá nhân và tập thể diễn ra sau giờ chính khóa. Các em được xếp vào một trong bốn “Nhà” của trường, gồm Mars (Sao Hỏa), Saturn (Sao Thổ), Neptune (Sao Hải Vương) và Earth (Trái Đất), tương ứng với bốn màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.
|
Mỗi Nhà đều có giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn và quản lý nội trú phụ trách. Học sinh thuộc từng Nhà có đồng phục riêng, tạo nên bản sắc và sự gắn kết trong tập thể. Bên cạnh việc quản lý nề nếp sinh hoạt, các Nhà còn tổ chức nhiều hoạt động thi đua trong học tập, thể thao và hoạt động cộng đồng. Những hoạt động này góp phần nuôi dưỡng tinh thần đồng đội, khích lệ mỗi học sinh nỗ lực hơn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.
|
Không gian thể thao hiện đại, đạt chuẩn quốc tế giúp học sinh phát triển thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh. ACVN có hai bể bơi trong nhà với độ sâu khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh và điều kiện thời tiết. Mỗi tiết học đều có giáo viên giảng dạy và nhân viên cứu hộ.
|
Sân bóng đạt chuẩn FIFA, được thiết kế với mặt cỏ chất lượng cao và hệ thống khung thành, vạch kẻ theo đúng quy chuẩn thi đấu. Đây là nơi học sinh luyện tập thể thao, tham gia các giờ học giáo dục thể chất cũng như các giải đấu bóng đá của trường và khu vực.
|
Năm học 2026-2027, chương trình quốc tế có học phí 300-420 triệu đồng/năm. Với chương trình song ngữ, học phí 121-182 triệu đồng/năm. Chi phí nội trú (đã bao gồm ăn uống) khoảng 160 triệu đồng/năm, còn bán trú khoảng 25-26 triệu đồng/năm. Do ở khu vực Tây Bắc, học sinh chủ yếu là người địa phương. Trường đặt mục tiêu thu hút học sinh các khu vực lân cận và quốc tế, như Trung Quốc và Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc này vẫn gặp một số rào cản liên quan đến thị thực và quy định về người giám hộ đối với học sinh phổ thông.
