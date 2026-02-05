Thư viện 20 tỷ đồng trong trường đại học công lập ở TP.HCM

|
Toạ lạc tại phường Tây Thạnh (TP.HCM), Đại học Công thương TP.HCM được biết đến là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương. Thành lập từ năm 1982 và đã trải qua nhiều lần đổi tên và mô hình đào tạo, Đại học Công thương TP.HCM hiện là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và có thế mạnh trong công nghệ, đặc biệt là công nghệ thực phẩm, công nghệ hoá học...
|
Hiện, nhằm đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 30.000 người học, trụ sở chính của trường được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 1,1 ha. Trụ sở này có khoảng 120 phòng học lý thuyết hiện đại cùng một giảng đường với sức chứa khoảng 400 chỗ ngồi.
|
Trung tâm thông tin thư viện là công trình mang tính biểu tượng của Đại học Công thương TP.HCM. Kể từ năm 2019, thư viện được đầu tư xây mới với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng là khoảng 2.000 m2. Công trình gồm 4 tầng, được thiết kế theo mô hình Không gian học tập chung có khả năng phục vụ khoảng 700 người cùng lúc tại các khu chức năng.
Hệ thống hạ tầng của thư viện Đại học Công thương TP.HCM được trang bị đồng bộ và ứng dụng các công nghệ quản lý tiên tiến. Đáng chú ý, hệ thống cổng kiểm soát thông minh và mượn - trả sách tự động giúp tối ưu hoá thời gian tìm, mượn sách, đồng thời giúp nhà trường dễ dàng quản lý hơn 30.000 đầu sách hiện có tại thư viện.
Không gian học tập chung là điểm nhấn của thư viện, bao gồm phòng thuyết trình, phòng đọc nghiên cứu dành cho cán bộ, giảng viên, bốn phòng thảo luận nhóm, khu vực hội thảo và không gian truyền thông sáng tạo. Các khu vực này được trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động học tập, trao đổi, hợp tác và sáng tạo của người học.
|
Thư viện cũng là nơi trưng bày loạt cúp, bằng khen, giải thưởng mà Đại học Công thương TP.HCM nhận được trong hàng chục năm phát triển. Trong đó, trường dành những vị trí đẹp để trưng bày tượng Bác Hồ, Huân chương Lao động, cờ khen cùng cúp Quán quân của giải Best University Library năm 2020 do TOP Sinh viên và Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên FYE phối hợp tổ chức.
Tiền thân là Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM nên thư viện của trường có hàng nghìn đầu sách dành cho các ngành học liên quan công nghệ thực phẩm, cùng với đó là các ấn phẩm tạp chí do giảng viên trường biên soạn. Ngoài ra, trường cung cấp cho sinh viên nhiều đầu sách học ngoại ngữ, sách ngoại văn và những tác phẩm do các học giả quyên tặng cho nhà trường.
|
Cách trụ sở chính khoảng 800 m, Trung tâm Thí nghiệm Thực hành của Đại học Công thương TP.HCM lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Sân trường không rộn ràng tiếng cười nói, cũng không có phòng học sôi nổi tiếng thảo luận của giảng viên và sinh viên, nơi này chỉ có âm thanh của máy móc thí nghiệm, tiếng sinh viên nhẹ nhàng nhắc nhở nhau khi làm thực hành.
|
Hoạt động thực hành của sinh viên trường đều diễn ra tại khu thí nghiệm - thực hành rộng khoảng 4.000 m², được xây dựng đồng bộ để phục vụ sinh viên các khoa thuộc khối hóa, sinh học, gồm Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Hóa học, Tài nguyên Môi trường và Biến đổi Khí hậu, Thủy sản, Du lịch & Ẩm thực. Không chỉ là nơi học tập, cơ sở này còn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại.
Tại Đại học Công thương TP.HCM, sinh viên khối hoá - sinh từ năm hai trở lên bắt đầu làm quen với phòng thí nghiệm. Ví dụ, với sinh viên Công nghệ sinh học, sau khi nắm vững kiến thức, lý thuyết nhân giống cây trồng, các sinh viên bắt đầu được giao nhiệm vụ nhân giống các mẫu cây quý, thậm chí có cả giống cây từng được nêu trong sách đỏ Việt Nam.
|
Trong căn phòng vô trùng chỉ rộng khoảng 20 m vuông, hàng chục mẫu cây quý vẫn được sinh viên, giảng viên trường tận tay nhân giống và chăm sóc cho đến ngày đủ cứng cáp để đưa ra môi trường tự nhiên. Một số mẫu lại được chăm sóc trong phòng thí nghiệm, trở thành “bạn đồng hành” quen thuộc của nhiều khóa sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Sau hàng chục năm đổi mới, xây dựng và phát triển, khuôn viên của Đại học Công thương TP.HCM ngày càng được hoàn thiện với những công trình, trang thiết bị hiện đại, thuận tiện cho công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học.
|
Từ năm học 2025-2026, Đại học Công Thương TP.HCM chính thức đưa pickleball vào chương trình Giáo dục thể chất dành cho sinh viên. Trước thềm năm học mới, nhà trường đã đầu tư xây dựng 4 sân tập đạt chuẩn, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy bộ môn này.
|
Ngoài tổ chức đào tạo cho sinh viên, sân pickleball của Đại học Công thương TP.HCM còn được phục vụ cho hoạt động giải trí của cán bộ, giảng viên, nhân viên trường sau giờ làm việc. Trường thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ, thậm chí mở rộng quy mô nhằm kết nối với doanh nghiệp.
