Bữa cơm bán trú tại trường tiểu học ở TP.HCM

10h30 sáng 3/2, khi chuông báo tan học vừa reo, hàng trăm học sinh trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM ) nhanh chóng ùa ra khỏi phòng học và di chuyển đến khu vực sân trường để bắt đầu bữa ăn bán trú. Trong năm học 2025-2026, trường có 320/540 học sinh đăng ký bán trú, chiếm tỷ lệ khoảng 60%.

Bữa trưa ngày 3/2 của học sinh trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh gồm cơm, trứng chiên thịt (món mặn), su su xào cà rốt (món xào), canh rau ngót và mướp nấu thịt băm (món canh) và xoài (tráng miệng). Buổi chiều, học sinh có món ăn xế là bánh flan. Ngoài cơm, một số học sinh có nhu cầu sử dụng cháo và sữa cũng được bếp ăn chuẩn bị và bố trí đầy đủ.

Trước đó khoảng 30 phút, đơn vị cung cấp suất ăn đã có mặt tại trường. Các nhân viên mặc đồ bảo hộ tiến hành sắp xếp từng khay cơm, chuẩn bị canh để phục vụ học sinh. Ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, cho biết sau vụ việc của công ty Sago Food , trường lập tức làm việc và thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty này. Đồng thời, nhà trường đã phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh tìm kiếm, lựa chọn đơn vị mới theo đúng quy trình.

Trong số 12 trường học trên địa bàn TP.HCM buộc tạm dừng tổ chức bán trú sau vụ việc liên quan đến Công ty Sago Food, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh là đơn vị khôi phục hoạt động sớm nhất, chỉ sau 2 ngày gián đoạn. Theo ông Lê Ngọc Phong, việc ngưng bán trú gây nhiều xáo trộn cho học sinh và phụ huynh, vì vậy ban giám hiệu đã chủ động đẩy nhanh các khâu làm việc cần thiết để sớm tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh nói rằng việc lựa chọn đơn vị cung cấp mới được thực hiện dựa trên các tiêu chí cụ thể, ưu tiên những doanh nghiệp đã cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, có hồ sơ pháp lý đầy đủ và quy trình lựa chọn, chế biến thực phẩm rõ ràng. Để tăng cường giám sát, nhà trường cũng sẽ tiếp tục duy trì các khâu kiểm soát nội bộ, lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Trong 2 năm sử dụng suất ăn do Sago Food cung cấp, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh không ghi nhận ca ngộ độc thực phẩm nào. Song hiệu trưởng nhà trường thừa nhận vụ việc lần này là bài học để trường siết chặt khâu giám sát đầu vào và quan tâm nhiều hơn đến chất lượng bữa ăn của học sinh.

Trong giờ ăn trưa, các bé trai không giấu nổi sự hào hứng khi được ngồi cùng bạn bè. Trứng chiên thịt vốn là món khoái khẩu của nhiều bạn nhỏ, giúp bữa cơm trưa thêm phần rộn ràng. Nhà trường cho biết sẽ tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tự tổ chức kiểm tra độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan và củng cố niềm tin cho phụ huynh.

Sau 2 ngày sử dụng suất ăn bán trú của công ty mới, học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh có phản hồi khá tích cực. Thực đơn được xây dựng theo từng tháng, bảo đảm tuân thủ các hướng dẫn về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường do Bộ Y tế ban hành. Bên cạnh việc công khai thực đơn, nhà trường còn cập nhật hàng ngày hình ảnh suất ăn thực tế, gửi đến các nhóm cha mẹ học sinh nhằm tăng cường tính minh bạch và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Kết thúc bữa ăn, các em học sinh tự giác vệ sinh răng miệng và trở về lớp học nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca học buổi chiều.

Đại diện trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết sau dịp Tết Nguyên đán, nhà trường sẽ mời phụ huynh trực tiếp đến trường để quan sát, kiểm tra bữa ăn bán trú của học sinh. Song song đó, trường sẽ tổ chức lấy mẫu suất ăn định kỳ gửi đi xét nghiệm và công khai kết quả tới phụ huynh. "Dù phải tự chi trả chi phí xét nghiệm, ban giám hiệu vẫn sẵn sàng thực hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc và rút kinh nghiệm để phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em", ông Lê Ngọc Phong nhấn mạnh.

