Hàng nghìn học sinh dừng ăn bán trú do nghi thực phẩm bẩn ở TP.HCM

Học sinh tại 3 trường tiểu học tại TP.HCM tạm dừng bán trú sau khi công ty cung cấp suất ăn bị tố sử dụng thực phẩm bẩn, quá hạn sử dụng.

Số thịt hỏng, quá hạn được nhân viên "phù phép" thành thịt sạch.

Sau phản ánh của báo Dân Việt về việc thực phẩm quá hạn, thịt trâu tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) bị “phù phép” thành thịt heo tươi và đưa vào bếp ăn trường học tại TP.HCM, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã đồng loạt thông báo tạm dừng hoạt động bán trú, suất ăn trưa nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Cụ thể, trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, để tránh gây hoang mang cho phụ huynh và bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường đã đề nghị doanh nghiệp này có văn bản phản hồi chính thức, làm rõ các nội dung được nêu.

Cùng với đó, nhà trường thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn trưa từ ngày 29/1/2026 cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Nhà trường cho biết sẽ xem xét các bước tiếp theo trên cơ sở kết luận rõ ràng, đúng quy định hiện hành.

Tại trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), căn cứ thông tin đăng tải liên quan vấn đề an toàn thực phẩm của doanh nghiệp cung cấp suất ăn, nhà trường đã thông báo tạm ngừng hoạt động ăn bán trú từ chiều 28/1/2026.

Thời gian tạm dừng kéo dài cho đến khi có kết quả điều tra chính thức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (Phòng PC03).

Trong thời gian này, phụ huynh học sinh được đề nghị chủ động sắp xếp đưa đón con em học hai buổi mỗi ngày. Trường hợp không thể thu xếp, phụ huynh có thể chuẩn bị cơm cho học sinh mang theo và thông báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường bố trí chỗ ăn, nghỉ phù hợp; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với phần ăn tự chuẩn bị.

Cùng ngày, trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Bình Hưng) cũng thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn trưa đột xuất trong ngày 28/1/2026 do một số điều chỉnh phát sinh ngoài kế hoạch.

Nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón học sinh sau buổi học sáng, đồng thời cho biết có thể bố trí các suất ăn nhẹ như cơm nắm, bánh, sữa trong trường hợp cần thiết.

Các trường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, cập nhật và thông báo kịp thời đến phụ huynh khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, đồng thời mong nhận được sự phối hợp, chia sẻ từ gia đình học sinh trong giai đoạn tạm thời này.

Ngày 28/1, báo điện tử Dân Việt đăng tải phóng sự điều tra “Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM”, phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động cung cấp suất ăn cho học sinh tại TP.HCM.

Phóng sự ghi nhận hình ảnh thịt quá hạn, có dấu hiệu hư hỏng vẫn được sơ chế, chế biến để đưa vào bữa ăn học đường. Thậm chí, nhân viên xuất hiện trong phóng sự còn tự tin khẳng định rằng "thịt quá hạn vẫn sử dụng được, không thối là được".

Hiện, toàn bộ thông tin, hình ảnh thu thập được đã được chuyển đến UBND xã Hiệp Phước và Công an TP.HCM để đề nghị xác minh. Công an TP.HCM cũng đã giao các đơn vị chuyên môn vào cuộc kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến bếp ăn học đường.