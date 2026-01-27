Chính quyền vào cuộc vụ thịt lợn không đảm bảo định tuồn vào trường

UBND phường Bến Cát đã có báo cáo UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT, Sở An toàn thực phẩm liên quan đến vụ phát hiện thịt không đảm bảo chất lượng đưa vào một trường học bán trú trên địa bàn.

Toàn bộ số thịt không đảm bảo đã được trả lại nhà cung cấp ngay khi tiếp nhận.

Tối 26/1, đại diện UBND phường Bến Cát cho biết đã báo cáo UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT, Sở An toàn thực phẩm về vụ phát hiện thực phẩm không đảm bảo đưa vào trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Theo báo cáo, lúc 5h15 ngày 15/1, Tổ kiểm tra thực phẩm của nhà trường (gồm ban giám hiệu, giáo viên phụ trách và đại diện cha mẹ học sinh) tiến hành kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến bữa ăn bán trú theo quy trình đã được xây dựng.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra phát hiện 90 kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký kết (yêu cầu cung ứng thịt tươi, mới).

Ngay khi phát hiện, nhà trường không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản, trả lại 90 kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đồng thời yêu cầu Công ty Phúc Hậu (đơn vị cung cấp) thay thế 90 kg sườn heo khác đảm bảo theo yêu cầu của tổ kiểm tra.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, đơn vị cung cấp đã thay thế đầy đủ số thực phẩm đảm bảo chất lượng, được Tổ kiểm tra xác nhận trước khi đưa vào bếp ăn.

Đến ngày 23/1, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Lương Thế Vinh tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Cha mẹ học sinh và đại diện Công ty Phúc Hậu. Tại buổi làm việc, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp ký cam kết thực hiện nghiêm việc cung ứng thực phẩm đúng chất lượng, đúng chủng loại, đồng thời thống nhất chấm dứt hợp đồng nếu tái diễn vi phạm.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tổ chức cuộc đối thoại với phụ huynh vào sáng 26/1.

Sau đó, các hình ảnh liên quan đến số thực phẩm không đạt yêu cầu (đã được xử lý, không đưa vào sử dụng) bị phát tán và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây dư luận và tâm lý lo ngại trong phụ huynh học sinh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND phường Bến Cát chủ động, khẩn trương chỉ đạo xử lý. Cụ thể: Giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp với nhà trường kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình tổ chức bếp ăn bán trú, hợp đồng cung ứng thực phẩm và biên bản xử lý vụ việc.

UBND phường đã đề nghị Ban Giám hiệu trường Tiểu học Lương Thế Vinh tổ chức họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các Chi hội phụ huynh lớp để thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến, kết quả xử lý sự việc.

Phường yêu cầu nhà trường tăng cường công khai, minh bạch, niêm yết quy trình kiểm tra thực phẩm, thực đơn hàng ngày, số theo dõi an toàn thực phẩm tại bảng tin và các kênh thông tin với phụ huynh.

Về phương hướng, giải pháp trong thời gian tới, để giải quyết sự việc một cách triệt để, lâu dài, UBND phường Bến Cát chỉ đạo các trường tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh đảm bảo chặt chẽ; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, tiếp tục duy trì sự tham gia giám sát thường xuyên của Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

Các trường rà soát hợp đồng cung ứng thực phẩm; chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị cung cấp không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; chuẩn hóa quy trình công khai thông tin về bếp ăn bán trú, đảm bảo phụ huynh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan.

UBND phường Bến Cát đề nghị các đơn vị, trường học chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, không để phụ huynh và người dân hoang mang.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng 26/1, trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức cuộc họp với đầy đủ các thành phần tham gia gồm lãnh đạo UBND phường, phòng, ban chuyên môn, công an, phụ huynh học sinh.

Tại buổi làm việc, các đơn vị, ban giám hiệu nhà trường đã thông tin rõ về vụ việc, giải đáp những thắc mắc của phụ huynh về vụ việc trên.