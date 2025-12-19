Cách chức hiệu trưởng, hiệu phó sau vụ 41 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị

UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy do để xảy ra vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm.

Ông Đỗ Văn Mỹ - người vừa bị cách chức sau vụ học sinh ngộ độc tập thể.

Ngày 19/12, nguồn tin cho biết UBND xã Kim Ngân đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ (Hiệu trưởng) và bà Đỗ Thị Hồng Huế (Phó Hhiệu trưởng) trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy.

Theo kết luận, hai lãnh đạo nhà trường có những vi phạm trong quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Để bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự theo quy định.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 25/9, bếp ăn bán trú của trường chế biến món cá chim kho phục vụ bữa tối cho 75 học sinh. Đến sáng hôm sau, 41 em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy điều trị.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế (trái) đến thăm các học sinh bị ngộ độc đang điều trị tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định món ăn nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL - nguyên nhân gây ngộ độc.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự. Tuy nhiên, nhà trường bị kết luận vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm, trong đó có việc chủ bếp ăn và nhân viên trực tiếp chế biến chưa được tập huấn kiến thức theo quy định.

Với các vi phạm trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng; riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt 170 triệu đồng.

Đồng thời, toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường bị đình chỉ trong 5 tháng. Nhà trường cũng phải chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 41 học sinh bị ngộ độc và khẩn trương khắc phục hậu quả.