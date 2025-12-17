Trường bị phạt gần 200 triệu, hiệu trưởng nói không có tiền nộp

Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) bị phạt gần 200 triệu đồng vì để xảy ra vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cho biết đơn vị không có nguồn kinh phí để nộp.

Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thuỷ - nơi để xảy ra vụ ngộ độc tập thể. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 17/12, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), xác nhận nhà trường đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh với tổng số tiền 196,5 triệu đồng, liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều học sinh.

Theo ông Mỹ, đây là khoản tiền quá lớn đối với một trường học vùng khó khăn. “Nhà trường không có kinh phí để nộp phạt nên đã làm tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân xin hỗ trợ”, ông Mỹ nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, khoảng 16h30 phút ngày 25/9, bếp ăn bán trú của trường PTDTBT Tiểu học Kim Thuỷ đã chế biến món cá chim kho phục vụ bữa tối cho 75 học sinh. Đến sáng hôm sau, 41 em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy điều trị.

Các học sinh phải nhập viện điều trị. Ảnh: Tiền Phong.

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện xác định món cá chim kho bị nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL - nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm nói trên. Cơ quan chức năng kết luận vụ việc chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự.

Ngoài hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc cho nhiều người (bị phạt 170 triệu đồng), nhà trường còn bị xử phạt do chủ cơ sở bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và sử dụng 2 lao động trực tiếp chế biến thức ăn chưa được tập huấn theo quy định.

Bên cạnh xử phạt tiền, UBND tỉnh Quảng Trị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng; đồng thời yêu cầu nhà trường chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 41 học sinh, khẩn trương khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện.

Quyết định xử phạt được giao cho hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chấp hành. Trường hợp không tự nguyện thi hành đúng thời hạn sẽ bị cưỡng chế theo quy định; mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt.

Trước đó, UBND xã Kim Ngân đã ban hành hai quyết định đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú.