Nhiều trường ở TP.HCM tạm dừng ăn bán trú

Sau phản ánh về thực phẩm bẩn, thêm một số trường học tại TP.HCM quyết định tạm dừng, điều chỉnh phương án bán trú cho học sinh trong thời gian chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Thịt bẩn được công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng chế biến cơm bán trú cho học sinh.

Liên quan vụ công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) bị nghi đưa vào bếp ăn trường học tại TP.HCM thịt không tươi, thêm 2 trường trên địa bàn thông báo điều chỉnh phương án tổ chức bán trú cho đến khi có kết quả kiểm tra chính thức.

Cụ thể, trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng) thông báo tạm dừng sử dụng suất ăn của hộ kinh doanh đang cung cấp cho trường kể từ ngày 29/1. Trong thời gian tạm dừng, nhà trường sẽ tìm đơn vị cung cấp suất ăn thay thế.

Nhà trường cũng có văn bản gửi đơn vị cung cấp suất ăn, thông báo tạm ngừng hợp tác từ ngày 29/1. Việc xem xét lại hợp đồng chỉ được thực hiện khi đơn vị này cung cấp văn bản xác nhận không vi phạm của cơ quan chức năng và có thông tin chính thức về sự việc.

Trong khi đó, trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước) cho biết hiệu trưởng đã chủ động liên hệ trực tiếp với xưởng cơm đang cung cấp suất ăn bán trú. Theo thông tin từ chủ cơ sở, đơn vị này hiện làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra PC03.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, nhà trường triển khai 3 phương án tạm thời từ ngày 29/1 đến khi có thông báo mới, gồm:

Phụ huynh tự chuẩn bị cơm trưa cho học sinh mang theo và các em vẫn ở lại ngủ bán trú.

Tiếp tục cho học sinh sử dụng suất ăn bán trú tại trường.

Phụ huynh đón học sinh về buổi trưa.

Nhà trường đồng thời đề nghị phụ huynh lựa chọn phương án phù hợp và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Trường cũng sẽ phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc trực tiếp với cơ sở cung cấp suất ăn và sẽ thông tin kết quả đến phụ huynh.

Trong thời gian này, cha mẹ học sinh được yêu cầu theo dõi các thông báo chính thức để bảo đảm an toàn và quyền lợi cho học sinh.

Trước đó, 3 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM là Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) và Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Bình Hưng) đã thông báo tạm ngừng suất ăn trưa từ ngày 28-29/1 để chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trong thời gian này, phụ huynh được đề nghị chủ động đưa đón con hoặc chuẩn bị suất ăn mang theo cho học sinh. Các trường cho biết sẽ xem xét các bước tiếp theo trên cơ sở kết quả điều tra, đúng quy định hiện hành.