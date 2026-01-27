Thiếu đạo đức khi để thịt heo không tươi vào trường học ở TP.HCM

Vụ việc 90 kg thịt kém chất lượng xuất hiện trong bếp ăn trường bán trú ở TP.HCM không chỉ gây lo lắng cho phụ huynh, mà còn đặt ra câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm bảo vệ sức khỏe học sinh.

90 kg sườn heo đông lạnh đã ngả màu vàng được phát hiện tại bếp ăn của trường Tiểu học L.T.V.. Ảnh: Tiền Phong.

Những ngày qua, phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học L.T.V. (phường Bến Cát, TP.HCM) hoang mang khi hội cha mẹ học sinh phát hiện khoảng 90 kg sườn heo đông lạnh có dấu hiệu ngả màu vàng được đưa vào bếp ăn nhà trường.

Các hình ảnh sau đó lan truyền trong nhóm kín của phụ huynh, làm dấy lên lo ngại về chất lượng bữa ăn học đường. Ngay sau đó, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện đúng hợp đồng, chỉ cung cấp thực phẩm tươi, nóng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sườn heo không đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng cách xử lý này là chưa thỏa đáng. Các phụ huynh đã đến trường gây sức ép, yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà cung cấp suất ăn và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Nguy cơ ngộ độc nếu trẻ ăn phải thịt ôi thiu

Trao đổi với Tri Thức - Znews về vụ việc xảy ra ở trường Tiểu học L.T.V., PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho rằng việc để học sinh sử dụng thực phẩm hư hỏng, đặc biệt là thịt đã ôi thiu, không chỉ vi phạm nguyên tắc an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em.

Theo ông Thịnh, trong trường hợp thịt bị ôi hỏng sau quá trình bảo quản, bản chất của vấn đề không chỉ nằm ở mùi hay màu sắc bất thường. Với các loại thịt như sườn heo, mức độ gây hại càng cao do cấu trúc phức tạp gồm thịt, mỡ và xương, đặc biệt là phần tủy bên trong xương. Đây là nơi rất dễ xảy ra quá trình phân hủy sinh học nếu bảo quản không đúng cách.

“Phần tủy trong sườn rất dễ bị phân hủy và có thể tạo ra độc tố gây ngộ độc. Ngay cả khi đã nấu chín, một số loại độc tố do vi sinh vật sinh ra vẫn có thể tồn tại, không bị triệt tiêu hoàn toàn”, ông Thịnh cảnh báo.

Bên cạnh đó, PGS Nguyễn Duy Thịnh nêu rằng vụ việc ở trường Tiểu học L.T.V. khá may mắn vì phụ huynh phát hiện kịp thời và chưa có trường hợp học sinh bị ngộ độc sau bữa ăn. Nếu không may những phần thịt hư hỏng này được đưa lên bàn ăn của học sinh, hậu quả có thể rất lớn.

Vị chuyên gia đồng thời nhấn mạnh rằng dù chỉ một bữa ăn sử dụng thực phẩm hư hỏng cũng là điều không thể chấp nhận, đặc biệt khi đối tượng là trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất.

"Trẻ em rất nhạy cảm, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên chỉ cần tiếp xúc với thực phẩm nhiễm độc tố hoặc vi sinh vật gây bệnh là có thể gặp vấn đề sức khỏe. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều bữa liên tiếp thì mức độ nguy hiểm càng lớn", ông Thịnh nhấn mạnh.

Ban giám hiệu trường Tiểu học L.T.V. đối thoại với phụ huynh sau vụ phát hiện thịt bẩn. Ảnh: Tiền Phong.

Vì sao thực phẩm bẩn dễ vào trường học?

"Quá kinh khủng và thiếu đạo đức" là điều mà một hiệu trưởng tại một trường học ở TP.HCM chia sẻ khi đọc tin về vụ việc ở trường Tiểu học L.T.V.. Theo vị hiệu trưởng, 90 kg sườn heo đông lạnh này có thể đi vào bếp ăn của trường học nghĩa là ban giám hiệu nhà trường đã phần nào "tiếp tay" cho hành động đó.

Vị hiệu trưởng đồng thời nêu quan điểm rằng ban giám hiệu có trách nhiệm rất lớn đối với bữa ăn học sinh. Dù bữa ăn do nhà bếp hoặc nhà cung cấp đảm nhiệm, hiệu trưởng và ban giám hiệu cũng cần theo dõi sát sao để đảm bảo từng bữa ăn, phần nước uống của các em đều sạch sẽ, đủ an toàn và đủ dinh dưỡng.

Trong khi đó, khi nói thêm về tình trạng thực phẩm bẩn dễ đi vào trường học và tình trạng bữa ăn kém chất lượng xảy ra ngày càng nhiều, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở đặc thù bếp ăn tập thể, nơi phải phục vụ số lượng lớn học sinh trong cùng một thời điểm. Khi quy mô bữa ăn lớn, toàn bộ chuỗi từ mua sắm, vận chuyển, bảo quản đến chế biến thực phẩm đều tiềm ẩn rủi ro.

Thực tế, thực phẩm cung cấp cho bếp ăn trường học thường được mua từ chợ hoặc nhiều nguồn khác nhau thay vì một nhà cung cấp cố định, khiến chất lượng đầu vào không đồng đều và khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, do nhu cầu lớn, thực phẩm buộc phải dự trữ. Nhưng dù được bảo quản trong tủ lạnh, thực phẩm vẫn có nguy cơ hư hỏng nếu bảo quản không đúng cách hoặc kéo dài thời gian lưu trữ.

Không chỉ nguồn thực phẩm, yếu tố con người và quy trình chế biến cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, trong bếp ăn đông người, trình độ và ý thức của những người tham gia nấu nướng thường không đồng đều. Nếu có người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh ngoài da nhưng vẫn tiếp xúc với thực phẩm, nguy cơ lây nhiễm là rất lớn.

Hơn nữa, dụng cụ ăn uống, nồi niêu, bát đĩa nếu không được vệ sinh, khử trùng kỹ, cùng với môi trường bếp kém sạch sẽ, ruồi muỗi xâm nhập, đều có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn. PGS Thịnh nhấn mạnh chỉ cần một khâu không đảm bảo, cả bữa ăn tập thể có thể bị ảnh hưởng.

Từ đó, ông nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ban giám hiệu trong quản lý bữa ăn học đường là không thể xem nhẹ. Theo ông, chăm lo cho học sinh không chỉ dừng lại ở việc dạy học mà còn là bảo vệ sức khỏe các em thông qua từng bữa ăn, nguồn nước uống và điều kiện sinh hoạt hàng ngày.