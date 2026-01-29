TP.HCM họp báo, thông tin về đơn vị dùng thịt bẩn làm cơm cho học sinh

Sau phản ánh của báo chí về nghi vấn thịt bẩn vào trường học, UBND xã Hiệp Phước đã phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra đột xuất doanh nghiệp liên quan.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong video đăng tải trên báo chí. Ảnh chụp màn hình.

Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 29/1, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng, đơn vị có trụ sở trên địa bàn xã.

Theo bà Hạnh, ngày 28/1, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết phản ánh dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp này, liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho bếp ăn học đường trên địa bàn TP.HCM. Đây là nội dung có tính chất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh, cần được kiểm tra, làm rõ và xử lý kịp thời nếu phát hiện vi phạm theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát nội dung báo chí phản ánh; đồng thời báo cáo và đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ sự việc. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ nhân sự và các điều kiện cần thiết nhằm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra theo đúng thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, UBND xã Hiệp Phước đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Th.Liên.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Phước cho biết công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, liên quan trực tiếp đến chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Hàng năm, địa phương đều xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tính từ ngày 1/5/2025 đến nay, UBND xã Hiệp Phước đã phối hợp tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng.

Cụ thể, ngày 17/10/2025, doanh nghiệp này được kiểm tra trong khuôn khổ đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM theo Quyết định số 221 ngày 10/10/2025, thời điểm đó chưa phát hiện vi phạm.

Ngày 9/1, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã và Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm tại cơ sở này. Đợt kiểm tra thứ ba được tiến hành vào chiều 28/1, ngay sau phản ánh của báo chí.

Đối với kết quả hai đợt kiểm tra ngày 9/1 và 28/1, UBND xã Hiệp Phước cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả cuối cùng.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu phát hiện, theo đúng quy định pháp luật.