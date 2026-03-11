Những cá nhân tiêu biểu trưởng thành từ ĐH Bách khoa TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang , Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Thành ủy TP.HCM , tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 1/2023, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng. Tháng 8/2024, ông Quang giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương (hiện là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) và nhận nhiệm vụ hiện tại từ tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Trần Hồng Minh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Hiện, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trước đó, ông có 20 năm gắn bó với trường Sĩ quan Công binh, trải qua nhiều vị trí trước khi giữ cương vị lãnh đạo chiến lược trong quân đội rồi làm Bí thư Cao Bằng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Ảnh: Phạm Thắng/Quochoi.vn.

Một cựu sinh viên khác của Đại học Bách khoa TP.HCM là ông Võ Văn Minh , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử, chuyên ngành Cung cấp điện năm 1995. Ông trưởng thành từ công tác đoàn khi từng là Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương (cũ) và trải qua nhiều vị trí trong chính quyền tỉnh. Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2025, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Tiền Phong.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, là cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng của Đại học Bách khoa TP.HCM. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ ở TP.HCM như Bí thư Quận ủy quận 8 và quận 3; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Phó bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: FBNT.

Ông Phạm Đức Long , Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tốt nghiệp Kỹ sư Điện tử tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Ông là cán bộ có gần 30 năm công tác liên tục trong lĩnh vực viễn thông; lần lượt trải qua các vị trí từ chuyên viên, kỹ sư đến Phó tổng giám rồi Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT. Tháng 8/2021 đến tháng 2/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: MIC.

Năm 1956, GS.TS Đặng Lương Mô (1936-2025) đậu thủ khoa vào trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ (tiền thân của khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa TP.HCM), sau đó nhận học bổng du học của Chính phủ Nhật Bản. Ông có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy ở Nhật như Viện Nghiên cứu trung ương Toshiba, Đại học Hosei. Ở trong nước, giáo sư đóng vai trò tiên phong và tạo nền tảng trong sự phát triển của ngành vi mạch tại Việt Nam và đặc biệt tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Đại học Bách khoa TP.HCM.

Ông Trần Bá Dương , nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT THACO, là cựu sinh viên của Đại học Bách Khoa TP.HCM. Năm 1982, ông tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí ô tô, sau đó làm kỹ thuật viên sửa chữa tại nhà máy đại tu ô tô Đồng Nai với công việc đầu tiên là "vét mỡ bò". Nhờ vào những kiến thức đã tích lũy ở đại học, ông đã đưa ra dự án “Chuyển đổi xe tay lái nghịch” và được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận. Đến năm năm 1997, ông quyết định xin nghỉ và thành lập Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ngoài lĩnh vực lắp ráp, sản xuất ô tô, ông Dương còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư - xây dựng, nông nghiệp. Ảnh: THACO.

Ông Lê Hùng Anh , nhà sáng lập, CEO BIN Corporation, từng theo học ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Từ năm hai đại học, ông đã bắt đầu khởi nghiệp với những dự án như hệ thống dạy học trực tuyến, cửa hiệu Bác sĩ máy tính... Dù thất bại tới 7 lần, cậu sinh viên khi ấy không hề bỏ cuộc. Sau cùng, ông sáng lập một công ty nhỏ chuyên về website nhằm lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các dịch vụ du lịch. Đây được xem là tiền thân của tập đoàn BIN Corporation. Ảnh: FBNV.

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) là cái tên được thảo luận nhiều trong những ngày qua khi Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án xây dựng cơ sở mới và di dời trường về khu Làng Đại học Thủ Đức.

Ngôi trường gần 70 năm tuổi này có một cơ sở hiện nằm trên khu "đất vàng" ở trung tâm TP.HCM, rộng hơn 14 ha nhưng chưa được cấp quyền sử dụng đất, gặp khó trong việc xây mới cơ sở vật chất. Trong khi đó, cơ sở ở làng đại học có diện tích 25,3 ha, song còn hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.