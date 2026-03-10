Đại học Bách khoa lên tiếng về việc di dời khỏi trung tâm TP.HCM

Tối 10/3, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM chính thức lên tiếng về đề xuất di dời trường ra khỏi khu vực nội đô do công ty Phát Đạt gửi UBND TP.HCM trước đó.

Cơ sở đặt tại phường Diên Hồng của Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong thông báo chính thức, Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết trường cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo Kết luận 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Việc đầu tư hoàn chỉnh, hiện đại cơ sở vật chất được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cơ sở vật chất ở trung tâm còn hạn chế

Lý giải điều này, Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện nay đang gặp nhiều hạn chế. Cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) có diện tích khoảng 14,08 ha nhưng chưa được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất. Phần lớn công trình tại đây được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới.

Ngoài ra, trong khuôn viên trường tồn tại hai khu dân cư với tổng diện tích gần một ha chưa được xử lý, gây khó khăn trong việc cấp quyền sử dụng đất. Do đó, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng tại cơ sở này chủ yếu dừng ở mức cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang, chưa thể mở rộng hay xây dựng mới.

Khuôn viên của Đại học Bách khoa TP.HCM tại phường Diên Hồng. Ảnh: Quỳnh Danh

Trong khi đó, cơ sở 2 tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha, song tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết 1/500 mới đạt khoảng 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng tăng. Việc đầu tư phát triển hạ tầng của trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Theo Đại học Bách khoa TP.HCM, với quy mô hiện nay khoảng 28.000 học viên, sinh viên và dự kiến tăng lên 35.000-40.000 người trong 5-10 năm tới theo chiến lược phát triển của trường, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là rất cấp thiết.

Nhà trường cũng cần đáp ứng các quy định của Bộ GD&ĐT về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, trong đó các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích đất, hạ tầng giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian học tập, nghiên cứu phù hợp với quy mô người học.

Yêu cầu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương liên quan đến giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Kỳ vọng của nhà trường

Ngoài những hạn chế về hệ thống cơ sở vật chất, Đại học Bách khoa nêu rằng với vai trò là một phần của TP.HCM, nhà trường không thể tách rời các định hướng chiến lược chung của thành phố về quy hoạch đô thị và phát triển lâu dài.

Thực hiện Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành, cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026, UBND TP.HCM đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa, tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của trường.

Sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: HCMUT.

Khi trao đổi về định hướng quy hoạch, nhà trường cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đưa ra phương án phù hợp, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài của trường, vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành trong gần 70 năm phát triển, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển chung của TP.HCM.

Theo đại diện nhà trường, tập thể viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành và đóng góp tích cực để các định hướng phát triển của trường được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước.

"Nhà trân trọng và thấu hiểu sự quan tâm này, bởi đây không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học lâu đời, uy tín mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên cũng như người dân TP.HCM và cả nước", nhà trường bày tỏ.

Đại học Bách khoa TP.HCM là một trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM. Tiền thân của trường là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, được thành lập năm 1957. Trải qua nhiều giai đoạn biến động cùng lịch sử đất nước và TP.HCM, Đại học Bách khoa vẫn giữ vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực phía nam, đồng thời là một trong những trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước.

Hiện, trường có 1.061 viên chức, người lao động, trong đó 667 người là giảng viên. Đội ngũ giảng dạy gồm 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường hiện gồm 27 ngành bậc tiến sĩ, 30 ngành bậc thạc sĩ và 44 ngành bậc đại học, với tổng số khoảng 28.000 học viên, sinh viên.

Với vai trò là một thành viên nòng cốt của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa đặt mục tiêu được công nhận toàn cầu là trường đại học hàng đầu trong khu vực về đào tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo. Nhà trường cũng hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn mực quốc tế, tăng số lượng nhóm ngành được xếp hạng trong top 100 theo bảng xếp hạng QS Asia.