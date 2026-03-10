Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc gần nhà

Dự kiến năm học 2026-2027, học sinh vào lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội sẽ được tuyển sinh theo vị trí nơi ở thực tế thay vì theo tuyến như hiện nay.

Học sinh trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai trong tiết học Văn hóa đọc. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Nội dung trên thuộc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 sẽ thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng và nghiêm túc; đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện trong giai đoạn giáo dục cơ bản và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS.

Các trường thực hiện phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em.

Phương án tuyển sinh được thực hiện trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh" bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo AI trong việc phân tuyến tuyển sinh đảm bảo khoa học, hợp lý; tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID làm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, chính xác.

Riêng đối với các trường THCS chất lượng cao; trường tư thục và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, các trường thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: Hỏi - đáp, viết, thuyết trình...

Căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường THCS báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt. Xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có) bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

TP Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô về giáo dục lớn nhất cả nước với tổng số 2.954 trường mầm non, phổ thông, với hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 129.000 giáo viên.

Theo National Geographic, bản đồ GIS (Geographic Information System) thu thập, lưu trữ, kiểm tra và hiển thị dữ liệu liên quan các vị trí trên bề mặt Trái Đất. GIS có thể hiển thị nhiều loại dữ liệu khác nhau trên bản đồ như đường phố, tòa nhà...

Vị trí trên bản đồ GIS có thể được thể hiện theo nhiều dạng như vĩ độ, kinh độ, địa chỉ, mã ZIP. Hệ thống này có thể lưu trữ nhiều dữ liệu về con người như dân số, đường sá, đường dây điện, trường học, nhà máy...

Do đó, khi Hà Nội ứng dụng bản đồ GIS trong tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh có thể dễ dàng chọn trường học gần nhà (có thể chọn trường liên phường) thay vì phải cho con học ở trường tại phường tương ứng nơi cư trú.

Trước Hà Nội, TP.HCM đã thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo phương án này từ nhiều năm nay.