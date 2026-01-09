Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

Học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

"Bé nhà mình năm nay vào lớp 1, muốn thi vào trường trường A.S. Ai biết giáo viên nào chuyên ôn thi vào trường này, giới thiệu giúp mình với ạ".

"Mình có nhu cầu cho con thi vào lớp 1 trường N.S.H.N. thì cần ôn luyện như thế nào ạ?

"Mình đang tìm bộ đề ôn tập cho con thi vào trường N.S., A.S., N.S.H.M., nhờ các mẹ chia sẻ giúp mình".

Đó chỉ là ba trong số rất nhiều bài đăng trên các hội nhóm có con chuẩn bị vào lớp 1 trong thời gian gần đây. Những câu hỏi xoay quanh luyện thi, đăng ký xét tuyển cho thấy cuộc đua vào lớp 1 đã bắt đầu "nóng".

Đáng chú ý, không đơn giản là nộp hồ sơ, trẻ mẫu giáo có thể phải làm bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc trải nghiệm câu lạc bộ để đánh giá năng lực trước khi chính thức được nhận vào lớp 1 trường tư.

Trẻ mẫu giáo cũng phải "luyện thi"

Từ khi con lên 5 tuổi, chị Nguyễn Huyên (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã rốt ráo tìm hiểu các trường tiểu học phù hợp với định hướng gia đình. Sau khi lọc được khoảng 3-4 trường chất lượng, người mẹ "chốt" đăng ký vào một trường tư thục gần nhà.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu cách xét tuyển của trường này, chị Huyên "bật ngửa" khi trẻ phải trải qua bài kiểm tra với nhiều nội dung khác nhau, như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, đến phỏng vấn trực tiếp để đánh giá khả năng tư duy, phản xạ...

"Căng thẳng ngang ngửa thi vào lớp 10 với tỷ lệ cạnh tranh cao, hàng nghìn hồ sơ nhưng chỉ lấy vài trăm cháu", chị Huyên kể.

Đã có thi cử, kiểm tra là phải có ôn tập. Vậy là từ đầu năm 2025, dù không muốn con áp lực sớm, chị Huyên buộc phải đăng ký cho con học tiền tiểu học trong vòng 2 tháng, chi phí khoảng 200.000-250.000 đồng/buổi. Việc này để con và cả bố mẹ có định hướng, quen dần với cấu trúc bài kiểm tra vào lớp 1 của trường.

Bên cạnh đó, mỗi tuần một buổi, con sẽ học thêm Toán tư duy và Tiếng Anh. Người mẹ cũng chịu khó lên các hội nhóm, tìm thêm tài liệu để dạy con Tiếng Việt.

Chị Huyên dạy con học 30 phút mỗi tối. Ảnh: NVCC.

Với yêu cầu phỏng vấn, chị Huyên trao đổi với giáo viên mầm non về định hướng của gia đình để có sự hỗ trợ phù hợp. Các cô giáo tại trường thường cho trẻ luyện tập kể chuyện theo tranh nhằm rèn khả năng diễn đạt, trình bày mạch lạc.

Bên cạnh đó, trẻ cũng được làm quen với việc đứng trước lớp thuyết trình theo những chủ đề đơn giản, qua đó tăng sự tự tin khi đối diện với hội đồng tuyển sinh lớp 1.

"Dù vậy, để con không căng thẳng, lịch học mỗi ngày chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1,5 giờ. Tôi cũng xác định việc thi vào lớp 1 chủ yếu là để con trải nghiệm, nếu không đỗ, con sẽ học trường công lập đúng tuyến”, chị Huyên chia sẻ.

Trong khi đó, con trai chị Bùi Huyền cũng vừa trải qua 10 buổi trải nghiệm tiền tiểu học tại một trường tư có tiếng. Theo chị, nếu muốn con học trường này, phụ huynh buộc phải đăng ký chương trình trên. Trong quá trình tham gia, nhà trường sẽ đánh giá năng lực của trẻ trên các khía cạnh khả năng thích nghi, hòa nhập, ngôn ngữ...

Ngoài ra, con còn phải trải qua bài khảo sát đầu vào các môn Toán, Tiếng Anh và Tiếng Việt. Song, do không muốn con áp lực sớm nên chị Huyền không cho con học thêm hay luyện thi. Thay vào đó, chị tự mua tài liệu và dạy con học, song song với việc con học ở trường mẫu giáo.

"Tuy nhiên, do không ôn tập nhiều nên con đã không trúng tuyển vào trường", chị Huyền kể.

Phụ huynh, học sinh phải lao vào cuộc đua?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thùy Linh (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết các trường tư thục tại Hà Nội thường có thế mạnh và định hướng giáo dục riêng. Vì vậy, họ đặt ra yêu cầu đầu vào khác nhau để phù hợp với mục tiêu đào tạo.

Có trường yêu cầu đầu vào về Toán rất cao, có trường lại thiên về ngoại ngữ, khả năng tư duy hay kỹ năng. Do đó, người mẹ cho rằng việc các trường tiểu học tuyển sinh lớp 1 qua kiểm tra đầu vào là điều dễ hiểu. Điều này giúp họ chọn được học sinh phù hợp.

Phụ huynh cũng cho rằng nói là thi nhưng thực chất, các bài kiểm tra khá đơn giản, không yêu cầu cao, nên trẻ không quá căng thẳng. Chị lấy ví dụ tại trường con chị vừa thi, với môn Toán, thay vì những phép tính cộng trừ phức tạp hay bài toán tách gộp đòi hỏi phải học trước, trẻ chỉ cần thực hiện các dạng bài quen thuộc như tìm bóng, nối các hình giống nhau .

Hay với Tiếng Việt, các trường sẽ không yêu cầu trẻ phải biết đọc hay biết viết thành thạo . Thay vào đó, giáo viên chỉ kiểm tra xem trẻ đã nhận biết mặt chữ chưa, khả năng đánh vần cơ bản và hỏi những thông tin cá nhân gần gũi như tên tuổi bố mẹ hay số điện thoại của gia đình. Ngoài ra, c ác thầy cô sẽ trực tiếp đọc đề để hỗ trợ con làm bài.

Phụ huynh cho rằng việc tổ chức kiểm tra, đánh giá vào lớp 1 khiến cả trẻ lẫn phụ huynh căng thẳng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Chị Nguyễn Huyên không đồng tình với quan điểm trên. Chị cho hay một số tài liệu mà chị tải về cho con là khó và không thực sự cần thiết đối với sự phát triển tự nhiên của một đứa trẻ 5 tuổi.

Bên cạnh đó, kể cả nội dung kiểm tra không phức tạp nhưng rõ ràng, nhiều gia đình như chị, dù không muốn vẫn phải cho con ôn thi, học chữ trước khi lên lớp 1 vì muốn con học trường đúng với định hướng gia đình.

Thậm chí, không ít gia đình đặt kỳ vọng cao, có những trẻ mới 4-5 tuổi đã phải đi học thêm cả buổi tối, kéo dài tới 2-3 giờ/buổi.

Điều chị Huyên lo ngại nhất là các con hoàn toàn không có ý thức về "cuộc đua" này . Trong khi các anh chị lớn có thể hiểu được mục tiêu của các kỳ thi, những đứa trẻ 5 tuổi chỉ đơn thuần thực hiện theo sự sắp đặt và kỳ vọng của cha mẹ mà không hiểu tại sao mình phải học tập với cường độ cao như vậy.

Ngoài ra, theo chị, con vào lớp 1 còn là cuộc đua tài chính của phụ huynh. Chi phí ôn thi, tuyển sinh không hề nhỏ. Có trường tổ chức các chương trình trải nghiệm với mức phí lên tới 5-6 triệu đồng và tuyển tới 80-100% chỉ tiêu từ nhóm học sinh tham gia chương trình này. Điều này khiến nhiều phụ huynh buộc phải đăng ký tham gia.

Hay có những trường yêu cầu trẻ phải quay video sơ tuyển. Để tăng cơ hội, nhiều phụ huynh đầu tư cả ê-kip chuyên nghiệp để con lên hình chỉn chu.

Chị Thùy Linh đồng tình với điều này. Khi chi phí xét tuyển vào các trường khá lớn, nếu muốn thi vào nhiều trường để tăng cơ hội, phụ huynh sẽ rất tốn kém. Ngoài ra, sau khi có kết quả, một số trường yêu cầu "cọc giữ chỗ" hàng chục triệu đồng với thời gian gấp rút, khiến các gia đình càng thêm áp lực.

"Tóm lại, vào lớp 1 là cuộc đua sớm về cả năng lực của trẻ và phụ huynh", chị Huyên nhìn nhận.