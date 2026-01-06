Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến bỏ xét học bạ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó dự kiến bỏ xét học bạ độc lập.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh 2.150 chỉ tiêu.

Trường tiếp tục chia các chương trình đào tạo thành 4 nhóm, bao gồm nhóm 1 (Báo chí), nhóm 2 (các ngành khối lý luận), nhóm 3 (ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) và nhóm 4 (các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế).

Trường tuyển sinh bằng ba phương thức, bao gồm:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trong đó, nhóm ngành 1 và 4 tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán. Ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt nhất, nhì, ba môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Nhóm ngành 2 và 3 sẽ tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Lịch sử, Địa lý. Nếu không dùng quyền tuyển thẳng, các em được ưu tiên xét tuyển nếu có giải nhất, nhì, ba thi khoa học kỹ thuật quốc gia.

Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh. Thí sinh có thể dùng điểm học bạ trung bình 6 kỳ của hai môn (Ngữ văn và Toán hoặc Ngữ văn và Lịch sử, tùy nhóm ngành) kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.5 hoặc SAT từ 1.200/1.600 điểm.

Điểm xét tuyển tính thang 40, là tổng điểm quy đổi chứng chỉ sang thang 10 (nhân hệ số 2), tổng điểm học bạ của hai môn và điểm ưu tiên (nếu có). Như vậy, trường đã bỏ xét học bạ độc lập.

Bảng tính điểm quy đổi IELTS, SAT như sau:

Phương thức cuối cùng là xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhóm ngành 2 tổng điểm xét tuyển là 30, không môn nào nhân hệ số. Trong khi đó, nhóm 1 có môn Ngữ văn, nhóm 3 có môn Lịch sử, nhóm 4 có môn Tiếng Anh sẽ nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển là 40. Tổ hợp xét tuyển như sau:

Trường chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ IELTS để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp, mức quy đổi như bảng trên. Nếu có chứng chỉ SAT, thí sinh được cộng khuyến khích 0,2-0,6 điểm vào tổng điểm xét.

Ngoài ra, thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được cộng khuyến khích 1 điểm, còn giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh được cộng 0,4-0,5 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến mức học phí năm học 2026-2027 là 560.000 đồng/tín chỉ với các chương trình hệ đại trà, 1,175 triệu đồng/tín chỉ với chương trình đạt kiểm định chất lượng.

Với sinh viên các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.