Tuyển sinh đầu cấp bắt đầu 'nóng'

Từ tháng 12/2025 đến nay, các trường tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu mở cổng đăng ký và tổ chức đánh giá để xét tuyển học sinh các cấp năm học 2026-2027.

Học sinh trong kỳ thi tuyển vào lớp 10. Ảnh: Phương Lâm.

Thời điểm hiện tại, các trường phổ thông trên cả nước mới đang trong giai đoạn hoàn thành học kỳ I. Song từ cuối năm 2025, không khí tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội đã bắt đầu "tăng nhiệt" khi các trường rục rịch công bố phương án và tuyển sinh.

Học sinh lớp 1 tham gia câu lạc bộ, phỏng vấn trực tiếp

Với tuyển sinh lớp 1, đa số trường tổ chức câu lạc bộ hoặc hoạt động trải nghiệm, phỏng vấn để đánh giá năng lực học sinh. Một số trường tổ chức thêm bài đánh giá năng lực như Tiểu học Lý Thái Tổ, Ngôi sao Hà Nội, Ngôi sao Hoàng Mai.

Nhiều trường tổ chức đánh giá từ tháng 1/2026. Song, theo kế hoạch, thời điểm này, trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã vào giai đoạn phụ huynh làm thủ tục ghi danh, nhập học cho trẻ. Các kỳ đánh giá đã thực hiện từ tháng 11, 12/2025 và hoàn thành ngay cuối năm.

Tương tự, trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng đã hoàn thành quá trình tuyển sinh sớm, hiện chỉ còn hình thức tuyển sinh thông qua hoạt động trải nghiệm một ngày tại trường.

Lịch tuyển sinh vào lớp 1 của một số trường tư ở Hà Nội như sau:

STT Trường Hình thức tuyển sinh Chỉ tiêu Thời gian xét tuyển Lệ phí xét tuyển 1 Marie Curie Đánh giá qua hoạt động trải nghiệm một ngày ở trường 630 - - 2 Tiểu học Đoàn Thị Điểm Phỏng vấn trực tiếp 582 14/3 500.000 đồng 3 Tiểu học Lý Thái Tổ - Đánh giá năng lực tư duy, khả năng nhận thức thông qua học tập tại câu lạc bộ hoặc chương trình trải nghiệm. - Phỏng vấn trực tiếp và làm bài khảo sát năng lực tư duy, khả năng nhận thức 320 - Học sinh nội bộ: 7/11/2025.

- Học sinh ngoài hệ thống:

+ Đợt 1: 8/11-13/12/2026 (6 buổi).

+ Đợt 2: 27/12/2025 - Nội bộ: Miễn phí.

- Học sinh ngoài hệ thống: 3,8 triệu đồng (học phí câu lạc bộ, tiền ăn, học liệu, hồ sơ tuyển sinh). 4 Tiểu học Nguyễn Siêu - Đánh giá năng lực học sinh qua quá trình tham gia câu lạc bộ tiền tiểu học (tuyển sinh sớm).

- Đánh giá qua hoạt động trải nghiệm "Một ngày em là học sinh lớp 1" Không quá 300 học sinh) - 25/10- 13/12/2025: Hoạt động câu lạc bộ. - 10-11/1/2026: Hoạt động trải nghiệm - 5 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy - Khám sức khỏe - Trò chuyện 1:1 - Tham gia trò chơi vận động 150 Từ 1/10/2025 đến khi hết chỉ tiêu - 6 Tiểu học và THCS FPT - Đánh giá khả năng tương tác, năng lực ngôn ngữ và chỉ số cảm xúc (EQ) của học sinh (trực tiếp hoặc trực tuyến) - - 200.000 đồng 7 Tiểu học Lê Quý Đôn Trải nghiệm 360-384 24/1/2026 300.000 đồng 8 Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình Trải nghiệm kết hợp phỏng vấn trực tiếp 240 17/1/2026 - 9 Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai - Nộp video sơ tuyển, đánh giá năng lực tư duy qua quá trình tham gia câu lạc bộ.

- Nộp video sơ tuyển, tham gia bài đánh giá năng lực tư duy và phỏng vấn (với học sinh không tham gia CLB) - Tháng 12/2025 đến tháng 5/2026 500.000 đồng 10 Tiểu học Ngôi sao Hà Nội - Nộp video sơ tuyển và tham gia CLB.

- Đánh giá học sinh qua bài kiểm tra WISC - IV và tham gia phỏng vấn (với học sinh không tham gia CLB) 288 17/1/2026 -

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 6 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, năm 2025. Ảnh: Ngọc Bích.

Lớp 6, lớp 10 thi tuyển

Với tuyển sinh lớp 6, hầu hết trường tư "hot" đều tổ chức xét tuyển, kiểm tra đánh giá năng lực. Trước đó, học sinh có thể phải trải qua vòng xét duyệt học bạ, phẩm chất ở bậc tiểu học. Ngoài ra, một số trường tuyển thẳng học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi.

Hình thức và thời gian xét tuyển vào lớp 6 của các trường như sau:

STT Trường Hình thức tuyển sinh Chỉ tiêu Thời gian kiểm tra/phỏng vấn/xét tuyển 1 Trường Archimedes - Xếp loại tốt về năng lực, phẩm chất năm học 2025-2026;

- Tham gia khảo sát Toán cơ bản, Toán nâng cao, Tiếng Việt, Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh nâng cao. 700 Khảo sát: 14-15/3/2026 2 THCS & THPT Lương Thế Vinh - Xét kết quả học tập ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong 9 kỳ ở tiểu học, kết hợp kết quả khảo sát đánh giá năng lực 720 Khảo sát: 5/4/2026 3 THCS Lý Thái Tổ - Học sinh nội bộ: Xét tuyển theo tiêu chí nội bộ

- Học sinh ngoài hệ thống: Tuyển thẳng, xét kết hợp học bạ và kiểm tra đánh giá năng lực 180 Trải nghiệm và xét tuyển: 25/1/2026 4 THCS Ngôi Sao Hà Nội - Xét tuyển thẳng kết hợp phỏng vấn.

- Xét tuyển qua kỳ thi học bổng Ngôi sao. 238 - Phỏng vấn: Tháng 11/2025-2/2026; - Đánh giá năng lực: 8/3/2026 5 THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai - Xét tuyển thẳng kết hợp phỏng vấn;

- Thi đánh giá năng lực 510 Đánh giá năng lực: 10/1/2026 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Xét tuyển thẳng;

- Xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực 180 Đánh giá năng lực: 22/9 đến khi đủ chỉ tiêu 7 THCS Đoàn Thị Điểm - Xét học bạ;

- Xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực học sinh. - Đánh giá năng lực: 14/3/2026

Tương tự, với tuyển sinh lớp 10, ngoài xét tuyển thẳng, xét học bạ hoặc sử dụng kết quả thi lớp 10 của Hà Nội, nhiều trường THPT tư thục tổ chức thi, phỏng vấn bằng tiếng Anh để tuyển học sinh.

Một số trường thông báo lịch thi ngay tháng 1/2026. Cụ thể như sau:

STT Trường Hình thức tuyển sinh Chỉ tiêu Thời gian tổ chức thi riêng 1 Trường Archimedes - Xét tuyển thẳng và cấp học bổng;

- Xét học bạ và phỏng vấn Toán, Tiếng Anh;

- Xét điểm thi vào các trường chuyên;

- Xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức;

- Xét điểm bài thi do trường tổ chức. 270 22/3, 19/4 và 10/5/2026 2 Lương Thế Vinh

720 5/4/2026 3 THCS Lý Thái Tổ - Học sinh nội bộ: Xét tuyển theo tiêu chí nội bộ- Học sinh ngoài hệ thống: Tuyển thẳng, xét kết hợp học bạ và kiểm tra đánh giá năng lực 180 25/1/2026 4 THPT Ngôi Sao Hoàng Mai - Xét tuyển thẳng kết hợp phỏng vấn;

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi học bổng;

- Xét tuyển bằng kết quả thi vào các trường THPT chuyên;

- Xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức + phỏng vấn - 10/1/2026 5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Xét học bạ;

- Xét tuyển theo điểm thi vào 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Phỏng vấn một số trường hợp. 675 - 6 Trường THPT FPT (Hòa Lạc) - Xét học bạ;

- Xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức;

- Xét thành tích học tập và xét thí sinh có khả năng, năng lực đặc biệt. 750 7 Nguyễn Siêu - Xét nguyện vọng gia đình quá trình học tập, sức khỏe, trắc nghiệm tâm lý;

- Làm bài kiểm tra đánh giá lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

- Xét kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức (nếu còn chỉ tiêu) 300 Học sinh ngoài trường: Tuần 2 của tháng 4/2026. 8 Marie Curie Xét điểm kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức 1.560 -