Đại học Thương mại mở thêm 6 chuyên ngành mới

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.
Năm 2026, Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 51 chương trình đào tạo chính quy với 5.800 chỉ tiêu. Trong đó, trường mở 6 chuyên ngành mới, thuộc 3 loại chương trình đào tạo.
Cụ thể, với chương trình chuẩn, trường mở chương trình Khoa học máy tính (Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh). Nhà trường cho biết chương trình này sẽ đào tạo cử nhân có nền tảng kinh doanh vững chắc kết hợp năng lực AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu và ra quyết định, marketing số, tài chính - đầu tư, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ
Với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, trường mở 3 chương trình mới gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức); Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí).
Với chương trình song bằng quốc tế, hai chương trình mới gồm: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại và Phân phối; Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Ngân hàng, Tài chính. Hai chương trình này nhận bằng cử nhân Đại học Thương mại và Đại học Rouen Normandie (Pháp).
Nhà trường cho biết việc mở chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức.
Đại học Thương mại dự kiến sử dụng 12 tổ hợp xét tuyển trong năm 2026. Cụ thể như sau:
|STT
|Tổ hợp
|Môn
|1
|A00
|Toán, Lý, Hóa
|2
|A01
|Toán, Lý, Anh
|3
|D01
|Toán, Văn, Anh
|4
|D03
|Toán, Văn, Tiếng Pháp
|5
|D04
|Toán, Văn, Tiếng Trung
|6
|D07
|Toán, Hóa, Anh
|7
|D09
|Toán, Sử, Anh
|8
|D10
|Toán, Lý, Anh
|9
|X25
|Toán, Giáo dục kinh tế & pháp luật, Anh
|10
|X26
|Toán, Tin, Anh
|11
|X27
|Toán, Công nghệ công nghiệp, Anh
|12
|X28
|Toán, Công nghệ nông nghiệp, Anh
Năm 2025, điểm chuẩn vào Đại học Thương mại dao động 22,5-27,8/30 điểm, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại).
