Lưu ý quan trọng cho thí sinh muốn thi trường quân đội

Các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Duy Hiệu.
Công tác tuyển sinh trường quân đội năm 2026 về cơ bản giữ nguyên như năm 2025. Để tránh trượt oan, thí sinh cần lưu ý một số điểm trong tuyển sinh.
Hệ quân sự chỉ 3 trường tuyển nữ
Năm 2026, khối trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu của các truờng cụ thể như sau:
|Học viện Kỹ thuật quân sự
|400
|Trường Sĩ quan Công binh
|295
|Học viện Quân y
|140
|Trường Sĩ quan Pháo binh
|398
|Học viện Hậu cần
|116
|Trường Sĩ quan Không quân
|150
|Học viện Khoa học Quân sự
|60
|Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
|158
|Học viện Phòng không - Không quân
|350
|Trường Sĩ quan đặc công
|68
|Học viện Hải quân
|269
|Trường Sĩ quan Phòng hóa
|45
|Học viện Biên phòng
|150
|Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
|60
|Trường Sĩ quan Lục quân 1
|694
|Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không Không quân
|30
|Trường Sĩ quan Lục quân 2
|742
|Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân
|30
|Trường Sĩ quan Chính trị
|779
|Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin
|30
|Trường Sĩ quan Thông tin
|396
|Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã
|30
|Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
|30
Trong đó, chỉ 3 trường tuyển thí sinh nữ, bao gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự.
Với Học viện Quân y, thí sinh nữ có thể đăng ký xét tuyển ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa). Trong đó, với thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía bắc, trường xét tuyển 8 thí sinh nữ. Con số này đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía nam là 5.
Học viện Kỹ thuật Quân sự dành 9 chỉ tiêu để tuyển thí sinh nữ có hộ khẩu thường trú ở phía bắc, 5 chỉ tiêu cho thí sinh nữ ở phía nam. Học viện Khoa học Quân sự tuyển 2 thí sinh nữ cho ngành Ngôn ngữ Anh và 2 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Nga.
Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực
Năm 2026, các trường tuyển sinh theo 4 phương thức, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng.
Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Lịch thi vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ba địa điểm tổ chức kỳ thi bao gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (khu vực miền Bắc), trường Sĩ quan Thông tin (khu vực miền Trung) và trường Sĩ quan Lục quân 2 (khu vực miền Nam).
Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp xét tuyển của các trường như sau:
|Học viện Kỹ thuật quân sự
|A00, A01, A0T
|Trường Sĩ quan Công binh
|A00, A01, C01
|Học viện Quân y
|B00, A00, D07
|Trường Sĩ quan Pháo binh
|A00, A01, C01
|Học viện Hậu cần
|A00, A01, A0T, C01
|Trường Sĩ quan Không quân
|A00, A01
|Học viện Khoa học Quân sự
|D01, D02, A00, A01,
|Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
|A00, A01, C01
|Học viện Phòng không - Không quân
|A00, A01, C01
|Trường Sĩ quan đặc công
|A00, A01, C01
|Học viện Hải quân
|A00, A01, C01
|Trường Sĩ quan Phòng hóa
|A00, C02, D07
|Học viện Biên phòng
|C03, C04, D01
|Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự
|A00, A01, A0T
|Trường Sĩ quan Lục quân 1
|A00, A01, C01
|Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không Không quân
|A00, A01, A0T
|Trường Sĩ quan Lục quân 2
|A00, A01, C01
|Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân
|A00, A01, C01
|Trường Sĩ quan Chính trị
|C01, D01, C03, C04
|Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin
|A00, A01, A0T, C01
|Trường Sĩ quan Thông tin
|A00, A01, A0T, C01
|Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã
|A00, A01, A0T, C01
|Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
|A00, A01, A0T, C01
Lưu ý, thí sinh đăng ký dự thi vào khối trường quân đội phải tham gia sơ tuyển, đạt sức khỏe loại 1, 2. Thời gian sơ tuyển ngày 10/2-15/4.
Thí sinh ngoài quân đội tham gia sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Bên cạnh đó, thí sinh phải để nguyện vọng vào trường quân đội ở nguyện vọng 1. Các nguyện vọng sau có thể đăng ký hệ dân sự hoặc những ngành, trường ngoài khối quân đội.
Hệ dân sự không phải sơ tuyển
Ngoài hệ quân sự, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển 3.883 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc trung cấp đến tiến sĩ.
Trong đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao 880 chỉ tiêu hệ dân sự, nhiều nhất trong 15 trường (tăng 125 chỉ tiêu so với năm ngoái). Tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu, song đã giảm 30 chỉ tiêu so với năm trước. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tuyển ít nhất, với hai chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.
Với hệ dân sự, thí sinh không cần sơ tuyển. Các trường quân đội tuyển sinh tương tự các đại học khác, học sinh được đăng ký nguyện vọng trực tiếp vào các trường.
Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2025
Điểm chuẩn vào các trường quân đội sẽ khác nhau giữa nam - nữ, hộ khẩu thường trú hoặc theo từng quân khu. Thí sinh nên tham khảo để đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực học tập.
Năm 2025, ở bậc đại học, mức điểm chuẩn dao động từ 16,85 đến 30 điểm. Hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự (áp dụng với thí sinh nữ); ngành Y khoa của Học viện Quân y (áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc).
Điểm chuẩn hệ đại học như sau:
Điểm chuẩn hệ cao đẳng như sau:
