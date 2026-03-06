23 trường quân đội tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học và cao đẳng quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm trước.

Chỉ tiêu các trường quân đội tăng so với năm 2025. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Trường Sĩ quan Chính trị tuyển sinh nhiều chỉ tiêu nhất, với 779 học viên. Tiếp đến là trường Sĩ quan Lục quân 2 với 742 học viên, trường Sĩ quan Lục quân 1 với 694 học viên.

Ở bậc cao đẳng, năm trường gồm Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân, Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng được giao tuyển 30 học viên/trường. Riêng trường Sĩ quan Không quân, ngoài hệ đại học còn được giao thêm 50 chỉ tiêu cao đẳng ngành Kỹ thuật hàng không.

Chỉ tiêu và thông tin tuyển sinh vào 23 trường quân đội như sau:

Năm 2026, khối trường quân đội còn tuyển sinh theo 4 phương thức, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Lịch thi vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ba địa điểm tổ chức kỳ thi bao gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (khu vực miền Bắc), trường Sĩ quan Thông tin (khu vực miền Trung) và trường Sĩ quan Lục quân 2 (khu vực miền Nam).

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng. Thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Ngoài hệ quân sự, năm 2026, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển 3.883 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc trung cấp đến tiến sĩ. Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao nhiều chỉ tiêu dân sự nhất, với 880 học viên. Tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tuyển ít nhất, với hai chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.