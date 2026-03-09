Có gì đặc biệt ở Trường Đại học Bách khoa TP.HCM?

Khi tìm hiểu Đại học Bách khoa TP.HCM, thí sinh không nên bỏ qua những thông tin quan trọng như quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, học phí và các chính sách học bổng.

Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: HCMUT.

Trường Đại học Bách khoa là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đồng thời là thành viên quan trọng trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM. Với lịch sử hình thành gần 70 năm, trường hiện là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực phía nam.

Lịch sử hình thành và phát triển

Bách khoa là một trong những trường đại học sở hữu khuôn viên rộng lớn nhất tại TP.HCM. Tổng diện tích khuôn viên trường khoảng 14,2 ha, cho các không gian giảng đường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực hành...

Tiền thân của Trường Đại học Bách khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, được thành lập năm 1957 theo Sắc lệnh 213-GD ngày 29/6/1957. Trung tâm ban đầu gồm 4 trường chuyên ngành: Trường Cao đẳng Công chánh, trường Vô tuyến điện, trường Hàng hải Thương thuyền và trường Thương mại.

Đến năm 1972, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được đổi tên thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật theo các sắc lệnh ban hành trong giai đoạn 1972-1973 với 6 trường thành viên.

Khuôn viên rộng lớn, thơ mộng của Bách khoa tại 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Năm 1974, Học viện tiếp tục đổi tên thành trường Đại học Kỹ thuật và trở thành thành viên của Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức.

Sau năm 1975, hệ thống giáo dục đại học được tổ chức lại. Năm 1976, theo Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976, trường chính thức mang tên trường Đại học Bách khoa.

Đến năm 1996, trường được tổ chức lại và trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM với tên gọi trường Đại học Kỹ thuật theo Quyết định số 1235/GD-ĐT ngày 30/3/1996.

Năm 2001, theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia TP.HCM, trường được đặt lại tên trường Đại học Bách khoa và giữ nguyên tên gọi này cho đến nay.

Quy mô đào tạo

Hiện, Đại học Bách khoa TP.HCM tập trung vào ba định hướng chính: Đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế; sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, trường xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi xoay quanh đội ngũ giảng viên, nhà quản lý và sinh viên. Trong đó, năng lực chuyên môn và tinh thần cống hiến của đội ngũ được xem là nền tảng cho sự phát triển.

Sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: HCMUT.

Trường quản lý 11 khoa đào tạo, cung cấp 41 ngành bậc đại học, 36 ngành bậc thạc sĩ và 32 ngành bậc tiến sĩ. Tổng quy mô đào tạo của trường gồm hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh.

Nhà trường hiện có hai cơ sở đào tạo và một khu ký túc xá phục vụ học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Cơ sở 1 đặt tại 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM. Đây là nơi đặt Hội đồng trường, Ban giám hiệu, các phòng chức năng, khoa đào tạo, thư viện, trung tâm nghiên cứu và hệ thống phòng thí nghiệm. Cơ sở này đảm nhiệm đào tạo bậc đại học, sau đại học, các chương trình dành cho sinh viên quốc tế và nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Cơ sở 2 nằm tại khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM, được quy hoạch với các khu giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, khu phức hợp thể dục thể thao cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Bên cạnh đó, ký túc xá Bách khoa đóng vai trò tổ chức, quản lý đời sống sinh hoạt và học tập ngoài giờ cho sinh viên, góp phần tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện.

Khuôn viên Bách khoa gây "sốt" màn ảnh khi thành bối cảnh đầy lãng mạn trong bộ phim “Mùa hè đẹp nhất” của đạo diễn Vũ Khắc Tuận. Ảnh: FBNT.

Đối với cấp cơ sở giáo dục, Trường Đại học Bách khoa là Trường duy nhất trong nước đạt đồng thời hai chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế đối với cấp cơ sở giáo dục trong cùng một năm (2017), bao gồm tiêu chuẩn HCERES (của Châu Âu) với thời gian công nhận là 5 năm (từ 2017 đến 2022) và tiêu chuẩn AUN-QA thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á – AUN (ASEAN University Network).

Đối với cấp chương trình đào tạo, tính đến năm 2024, trường đã có 70 chương trình đào tạo được công nhận và tái chứng nhận đạt chất lượng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như ABET, AUN-QA, CTI, FIBAA, ACBSP, AMBA, IACBE, AACSB và 1 chương trình đào tạo được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về giáo dục đại học với các tiêu chí đặc thù dành riêng cho các ngành liên quan đến Công nghệ Thực phẩm (chứng nhận bởi IFT – Mỹ).

Loạt học bổng tuyển sinh

Năm 2026, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM dự kiến tuyển 5.685 chỉ tiêu cho 44 ngành đào tạo đại học chính quy. Nhà trường tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp làm phương thức tuyển sinh chủ đạo.

Theo thông báo tuyển sinh, khoảng 95-99% tổng chỉ tiêu được dành cho phương thức xét tuyển kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, gồm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT cùng các tiêu chí bổ sung về năng lực cá nhân và hoạt động xã hội. Phần chỉ tiêu còn lại, khoảng 1-5%, được sử dụng cho xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Một điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2026 là nhà trường nhân hệ số 2 đối với môn Toán trong cả ba nguồn dữ liệu xét tuyển gồm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Trước đây, việc nhân hệ số 2 chỉ được áp dụng với bài thi đánh giá năng lực.

Về học phí, năm học 2026-2027, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM dự kiến thu học phí theo học kỳ, với số tín chỉ tối đa 18 tín chỉ mỗi kỳ. Mức học phí trung bình của chương trình chuẩn dự kiến khoảng 31,5 triệu đồng/năm, trong khi chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh có mức học phí khoảng 80 triệu đồng/năm.

Song song với chính sách tuyển sinh, nhà trường triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Mỗi năm, trường trích 8% tổng nguồn thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Giá trị mỗi suất học bổng có thể lên tới 120% học phí của một học kỳ. Bên cạnh đó, Quỹ Học bổng và Hỗ trợ phát triển Bách khoa hiện có quy mô khoảng 40 tỷ đồng , hỗ trợ sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài nguồn học bổng nội bộ, trường còn huy động được hơn 16 tỷ đồng học bổng từ các đối tác quốc tế, tổ chức và doanh nghiệp. Các suất học bổng này được trao cho sinh viên có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động phong trào hoặc gặp khó khăn về tài chính.