Tổng Bí thư dự khánh thành trường nội trú '5 sao' đầu tiên ở biên giới

Sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên ). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn là công trình đầu tiên được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngôi trường khang trang, hiện đại nằm giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100 km, được hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng thi công. Công trình có quy mô 6,88 ha, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của TP Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí khoảng 220 tỷ đồng . Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Bên cạnh vai trò thi công, Sun Group còn đóng vai trò tư vấn giám sát, hỗ trợ địa phương tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Ngôi trường đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh. Đây là trường học “5 sao” đầu tiên của khu vực biên giới, được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích. Đúng như tinh thần được nêu trong Thông báo số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới: Các trường phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực mà còn là giải pháp căn cơ lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ. Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của nhiều tập thể, cá nhân và những kết quả bước đầu trong việc triển khai chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú vùng biên giới, tiêu biểu là trường Nội trú liên cấp Si Pa Phìn.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí Thư phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 ngôi trường liên cấp nội trú còn lại. Mục tiêu chậm nhất đến tháng 9/2027, toàn bộ 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền phải hoàn thành và đi vào hoạt động đồng bộ.

Với các em học sinh, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Lần đầu tiên, các em có phòng học hiện đại, khu ở nội trú đầy đủ sân chơi, không gian để học tập, rèn luyện và phát triển năng khiếu. Những em nhỏ trong ngôi trường Si Pa Phìn hôm nay sẽ là những người góp phần giữ gìn, bảo vệ phên dậu Tổ quốc mai sau.

Sau buổi lễ, Tổng Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường. Cây ban trắng là biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.

Tổng Bí thư và đoàn công tác Trung ương tham quan và thăm hỏi việc học của các em học sinh. Việc trường Nội trú Liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn hoàn thành sớm hơn dự kiến được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương khác đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng các trường học vùng biên tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.

Ngoài các phòng học tiêu chuẩn, bộ môn, trường còn trang bị hệ thống tiện ích như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn… nhằm giúp học sinh có môi trường phát triển toàn diện. Ngay sau lễ khánh thành, đội thiếu niên Điện Biên và đội thiếu niên PVF Công an nhân dân đã có trận giao hữu bóng đá tại trường. Tổng Bí thư và đoàn đại biểu dự khán, ký tặng các em học sinh.

