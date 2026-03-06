Học phí đại học tiết kiệm bất ngờ ở Dubai

Đại học Zayed là một trong ba trường đại học công lập do chính phủ UAE bảo trợ. Trường có ba cơ sở, gồm một tại Abu Dhabi và hai tại Dubai, đào tạo các chương trình cử nhân và thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, kinh doanh, truyền thông, giáo dục, khoa học bền vững, nhân văn và đổi mới công nghệ. Học phí ở trường này dao động khoảng 21.000 USD đến 34.000 USD , tùy ngành học. Ngoài học phí, sinh viên phải đóng thêm các khoản phí dịch vụ như lệ phí hồ sơ (khoảng 114 USD ), phí đăng ký môn học ( 272 USD ) và một số khoản hành chính khác theo quy định. Ảnh: Zayed University.