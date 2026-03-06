Học phí đại học tiết kiệm bất ngờ ở Dubai

|
Đại học Al Ghurair (AGU) là trường đại học được thành lập năm 1999 bởi tập đoàn Al Ghurair, đặt tại Dubai nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học ngày càng tăng tại UAE và khu vực vùng Vịnh. Trường đào tạo đa dạng bậc cử nhân và sau đại học ở các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kiến trúc và thiết kế. Al Ghurair University đào tạo nhiều ngành bậc cử nhân với thời gian học từ 4-5 năm, học phí dao động từ 10.500 đến 13.000 USD/năm, tùy chương trình. Ảnh: Times Higher Education.
|
Đại học Dubai được thành lập năm 1997, định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cộng đồng doanh nghiệp tại UAE. Trường đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ, trong đó khối Kinh doanh đạt kiểm định AACSB quốc tế. Về học phí, bậc cử nhân tại Đại học Dubai dao động khoảng 10.900-27.200 USD/năm. Các chương trình sau đại học có mức phí từ 50.000-120.000 AED/năm (khoảng 13.600-32.700 USD/năm). Ngoài ra, sinh viên phải đóng phí đăng ký không hoàn lại khoảng 5.000 AED (tương đương 1.360 USD). Ảnh: University of Dubai.
|
Đại học Zayed là một trong ba trường đại học công lập do chính phủ UAE bảo trợ. Trường có ba cơ sở, gồm một tại Abu Dhabi và hai tại Dubai, đào tạo các chương trình cử nhân và thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, kinh doanh, truyền thông, giáo dục, khoa học bền vững, nhân văn và đổi mới công nghệ. Học phí ở trường này dao động khoảng 21.000 USD đến 34.000 USD, tùy ngành học. Ngoài học phí, sinh viên phải đóng thêm các khoản phí dịch vụ như lệ phí hồ sơ (khoảng 114 USD), phí đăng ký môn học (272 USD) và một số khoản hành chính khác theo quy định. Ảnh: Zayed University.
|
Trường Chính phủ Mohammed Bin Rashid là cơ sở nghiên cứu và đào tạo về chính sách công đặt tại Dubai, được thành lập năm 2005 với tên gọi ban đầu là trường Chính phủ Dubai. Trường này tập trung nghiên cứu về chính sách công trong. Năm 2009, trường tốt nghiệp khóa thạc sĩ Quản lý công đầu tiên gồm 32 học viên. Học phí tại trường này dao động khoảng 120.000-140.000 AED (tương đương 32.600-38.100 USD). Ảnh: DEC Dynamic Design Studio.
|
Institute of Management Technology Dubai (IMTD) là trường kinh doanh quốc tế được Bộ Giáo dục Đại học UAE cấp phép. Thành lập năm 2006, IMTD là một trong những trường kinh doanh quốc tế đầu tiên xây dựng cơ sở đào tạo hoàn chỉnh tại Dubai. Trường cung cấp chương trình cử nhân Khoa học Quản trị kinh doanh hệ chính quy ở bậc đại học. Ở bậc sau đại học, IMTD đào tạo MBA toàn thời gian dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và Executive MBA cuối tuần cho người đi làm. Cơ sở tại Dubai hiện là cơ sở thứ ba trong hệ thống IMT trên toàn thế giới và có mức học phí khoảng 25.000 USD. Ảnh: Mbagradschools.
|
Đại học Canadian tại Dubai có cộng đồng sinh viên đa dạng đến từ hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trường được đào tạo theo chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy hiện đại và cơ sở vật chất tiên tiến, nổi bật với loạt chương trình như cử nhân Quản trị kinh doanh (Kế toán và Tài chính), cử nhân Khoa học Máy tính, cử nhân An ninh mạng, MBA và thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo. Học phí tại trường này dao động từ 19.000-24.000 USD/năm. Ảnh: ZAWYA.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.