5 quốc gia nhỏ bé nhất thế giới

Có diện tích chỉ 0,44 km2, dân số khoảng 1.000 người, nằm trọn trong lòng thủ đô Rome của Italy, Vatican chính là quốc gia nhỏ nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1929, nơi đây có tòa thánh Vatican, quảng trường thánh Peter - hai địa danh nổi tiếng mà những người theo Thiên chúa giáo luôn mong muốn được một lần ghé thăm. Ảnh: Reuters.

Tại Vatican, người đứng đầu Giáo hội đồng thời giữ vai trò nguyên thủ quốc gia. Giáo hoàng Robert Francis Prevost hiện là lãnh đạo của Thành quốc Vatican, lên nắm quyền năm 2025. Dù có quy mô rất nhỏ, Vatican sở hữu nhiều công trình và điểm tham quan nổi tiếng thế giới như Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Nhà nguyện Sistine và Vườn Vatican, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Reuters.

Công quốc Monaco là nước nhỏ thứ hai trên thế giới. Quốc gia này có diện tích chỉ khoảng 2 km2, tương đương với 2/3 công viên trung tâm New York (Mỹ). Ba mặt Monaco giáp nước Pháp, mặt còn lại giáp biển Địa Trung Hải. Chủ quyền của Monaco được quốc tế công nhận từ năm 1861 và chính thức trở thành thành viên Liên Hợp Quốc vào năm 1993. Đất nước này được coi là dành riêng cho giới nhà giàu với những nhà hàng sang trọng, cửa hàng thời trang cao cấp và các câu lạc bộ du thuyền. Ảnh: Pixabay.

Dù có quy mô cực nhỏ, Monaco lại là một trong những quốc gia giàu có nhất toàn cầu. Với dân số khoảng 38.300 người, GDP bình quân đầu người của nước này đạt hơn 240.000 USD vào năm 2022. Sự thịnh vượng của Monaco đến từ việc công dân không phải chịu thuế thu nhập, thuế lợi tức vốn hoặc thuế tài sản. Đồng thời, quốc gia này là một trung tâm ngân hàng lớn, với nhiều ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản, thu hút khách hàng toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Là một đảo quốc nhỏ giữa Thái Bình Dương, Nauru có diện tích 21 km2. Đây là đảo quốc nhỏ nhất ở phía nam Thái Bình Dương và cũng là nước nhỏ thứ ba trên thế giới. Trải qua những biến động lịch sử, Nauru trở thành quốc gia độc lập vào năm 1968, dân số khoảng 10.800 người. Ảnh: Vlad Sokhin/Panos Pictures/Redux.

Nauru từng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới nhờ nguồn phốt phát dồi dào. Tuy nhiên, gần một thế kỷ khai thác đã khiến trung tâm hòn đảo trở nên hoang tàn với những tảng đá cằn cỗi, làm 80% diện tích không thể sinh sống. Khi nguồn phốt phát cạn kiệt, Nauru tìm cách duy trì nền kinh tế bằng cách trở thành trung tâm giam giữ người di cư muốn đến Australia. Hiện tại, quốc gia này đang phải đối diện với nguy cơ ngày càng lớn từ mực nước biển dâng, xói lở bờ biển và sóng thần. Ảnh: Leeabbamonte.

Tuvalu là một quốc gia ở Nam Thái Bình Dương, nằm giữa Hawaii và Australia. Quốc gia này gồm nhiều đảo nhỏ và đảo san hô với tổng diện tích chỉ 26 km2, nằm rải rác trên 500.000 km2 đại dương. Tuvalu đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất thế giới. Điểm cao nhất của quốc đảo Tuvalu chỉ cao 5 m so với mực nước biển, khiến nó chịu tổn thương nặng nề từ mực nước biển dâng. Ảnh: Sean Gallagher.

60% dân số Tuvalu sống tại thủ đô Funafuti, gồm hơn 30 đảo nhỏ, cao hơn mực nước biển chưa đầy một mét khi thủy triều dâng. Chính phủ Tuvalu cho biết mực nước biển gần quốc gia này đã tăng khoảng 5 mm mỗi năm kể từ năm 1993, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu. Theo dự báo, 95% diện tích quốc đảo này bị ngập vào cuối thế kỷ XXI. Ngoài ra, đảo quốc này đối mặt với nhiều vấn nạn khác như hạn hán, axit hóa đại dương và quản lý rác thải. Ảnh: Dự án thích ứng bờ biển Tuvalu.

Giống như Vatican, lãnh thổ San Marino nằm gọn trong lòng Italy. Với diện tích chỉ 61 km2, dân số khoảng 34.000 người, đây là quốc gia có diện tích nhỏ thứ 5 trên thế giới. San Marino được thành lập vào năm 301 bởi một thợ đá tên Marinus, người chạy trốn cuộc bức hại tôn giáo dưới thời La Mã cổ đại. Dù nằm gọn trong lòng Italy, San Marino là quốc gia độc lập, có quốc kỳ, quốc huy, hộ chiếu và cả đội tuyển bóng đá quốc gia riêng. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngôn ngữ chính thức của San Marino là tiếng Italy. Quốc gia này sử dụng đồng euro mặc dù không phải là thành viên của Liên minh châu Âu. Cảnh quan San Marino chủ yếu được tạo nên bởi núi Titano - ngọn núi chiếm phần lớn diện tích quốc gia. Thủ đô nằm trên sườn núi, nổi bật với ba pháo đài thời trung cổ, vốn là những điểm tham quan chính của đất nước. Nền kinh tế San Marino chủ yếu dựa vào du lịch, mỗi năm thu hút hơn 3 triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Alexander Je Bradley.

