Ngôn ngữ kỳ lạ nhất thế giới

Basque: Tiếng Basque là một trong những ngôn ngữ độc đáo nhất vẫn còn được sử dụng tại châu Âu ngày nay. Còn được gọi là Euskara, ngôn ngữ này được sử dụng tại xứ Basque - khu vực nằm ở rìa phía tây dãy núi Pyrenees, giữa biên giới Pháp và Tây Ban Nha. Dù chưa xác định chính xác niên đại hình thành, các nhà ngôn ngữ học cho rằng tiếng Basque ra đời từ thời kỳ trước khi các ngôn ngữ Ấn - Âu lan rộng khắp châu Âu. Hiện nay, trong khoảng 2,2 triệu người sinh sống tại xứ Basque, gần 1/3 dân số sử dụng được ngôn ngữ này. Dù vậy, trong đời sống thường nhật, đa số người dân vẫn nói tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: Laiotz/Shutterstock.

Pirahã: Đây là một ngôn ngữ bản địa được sử dụng dọc theo sông Maici, thuộc vùng Amazon của Brazil. Pirahã chỉ có 8 phụ âm và 3 nguyên âm - một con số cực kỳ ít so với hầu hết ngôn ngữ khác. Điều khiến Pirahã trở nên đặc biệt nằm ở ngữ điệu. Không chỉ bổ trợ cho phát âm, cao độ giọng nói còn trực tiếp quyết định ý nghĩa của từ. Cùng một từ trong Pirahã có thể mang nghĩa “bạn” hoặc “kẻ thù”, tùy vào cách lên xuống của giọng. Đáng chú ý hơn, ngôn ngữ này không có từ chỉ màu sắc hay con số. Thay cho các khái niệm đếm cụ thể, người Pirahã mô tả số lượng bằng những cách diễn đạt tương đối, chẳng hạn như “một lượng khá lớn”. Ảnh: NYtimes.

Silbo Gomero : Đây là ngôn ngữ huýt sáo, được một bộ phận cư dân đảo La Gomera, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, sử dụng. Ngôn ngữ này ra đời như một phương thức giao tiếp từ xa, giúp con người truyền tin qua những khe núi sâu và thung lũng hẹp, bởi âm thanh huýt sáo có thể truyền đi rất xa mà không cần nhiều sức như la hét. Người dân đặt ngón tay vào miệng để tạo ra những âm huýt ngắn, sắc và mang tính giai điệu. Nghe có vẻ đơn giản nhưng Silbo Gomero cho phép những người thành thạo truyền tải lượng thông tin đáng kể. Ước tính khoảng 20.000 người trên đảo La Gomera có thể hiểu được một phần ngôn ngữ huýt sáo này. Ảnh: NYtimes.

Taa (ǃXóõ): Đây là một trong những ngôn ngữ hiếm hoi ở châu Phi sử dụng các âm bật đặc trưng. Taa được xem là ngôn ngữ phức tạp nhất, với khoảng 160 âm vị, trong đó có tới 110 âm vị được tạo ra từ các âm bật. Trong khi đó, phần lớn các ngôn ngữ chỉ có khoảng 25-30 âm thanh phân biệt. Ngày nay, rất ít người biết đến Taa, chỉ có khoảng 3.000 người sử dụng ngôn ngữ này tại một số khu vực ở Botswana và Namibia. Ảnh: Nytimes.

Pormpuraaw: Đây là ngôn ngữ của một cộng đồng thổ dân bản địa sinh sống tại bang Queensland, Australia. Ngôn ngữ Pormpuraaw không có các khái niệm “trái” hay “phải”. Thay vào đó, người Pormpuraaw sử dụng các hướng cơ bản như “bắc”, “nam”, “đông” và “tây” để định vị không gian. Không những thế, khi kể chuyện, dòng chảy thời gian của họ thay đổi tùy theo hướng mà người kể đang quay mặt: Chảy từ trái sang phải khi hướng về nam, từ phải sang trái khi hướng về bắc, hướng về cơ thể khi quay mặt về đông và rời xa cơ thể khi quay mặt về tây. Ảnh: Pormpuraawartculture.

Esperanto: Esperanto được phát triển lần đầu vào cuối thế kỷ 19 với mục tiêu tạo ra một ngôn ngữ thứ hai mang tính toàn cầu, phục vụ giao tiếp quốc tế. Ngôn ngữ này được thiết kế theo hướng trung lập, dễ học, với vốn từ vựng chủ yếu bắt nguồn từ nhiều ngôn ngữ châu Âu. Dù từng tạo được sức hút đáng kể trong thế kỷ 20, Esperanto rốt cuộc không trở thành ngôn ngữ phổ biến. Hiện nay, số người sử dụng Esperanto ước tính dưới 2 triệu và ngôn ngữ này hầu như đã vắng bóng trong đời sống xã hội đương đại. Ảnh: Hackaday.

Nüshu: Nüshu hình thành cách đây khoảng 400 năm bởi phụ nữ dân tộc Yao ở huyện Jiangyong, Trung Quốc. Nó phát triển như một “mật ngữ” giúp phụ nữ giao tiếp với nhau mà không bị đàn ông hiểu được. Trong quá trình ấy đã hình thành nên các tác phẩm Nüshu, phản ánh trực tiếp đời sống thường nhật của phụ nữ, với những chủ đề quen thuộc như hôn nhân, gia đình, quan hệ xã hội, truyện kể dân gian, câu hát và câu đố. Nüshu đã mai một và gần như biến mất trong thế kỷ 20, tuy nhiên, hiện nay, các nhà ngôn ngữ học vẫn đang nỗ lực nhằm phục hồi ngôn ngữ đã thất truyền này. Ảnh: Quartz.

Quipu: Dù không được xem là ngôn ngữ theo nghĩa truyền thống, Quipu vẫn được xem như một trong những hệ thống truyền tải thông tin độc đáo nhất trong lịch sử. Nó bao gồm một loạt các sợi dây có màu sắc khác nhau, được thắt nút tại những vị trí nhất định để biểu thị thông tin, chủ yếu là số liệu. Hệ thống này chủ yếu được người Inca dùng để ghi chép các con số, tương tự như bàn tính, phục vụ cho việc thu thuế, điều tra dân số và tổ chức quân đội. Ảnh: Pi3.124.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.