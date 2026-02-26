10 đại học đào tạo Y, Dược hàng đầu tại Việt Nam

Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, tiền thân là trường Y Khoa Đông Dương. Đây là ngôi trường đầu ngành trong đào tạo y tế tại Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế. Các ngành đào tạo của trường bao gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học... Điểm chuẩn vào trường hàng năm thường ở mức rất cao. Năm 2025, điểm trúng tuyển dao động 17-28,7 điểm. Năm 2026, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên. Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: FBNT.

Đại học Y Dược TP.HCM thành lập năm 1947, cũng được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế. Trường hiện đào tạo khoảng 13.000 sinh viên ở 17 ngành chính quy, như Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Hóa dược, Điều dưỡng, Hộ sinh... Bên cạnh đó, trường còn tiếp nhận đào tạo hệ chính quy cho sinh viên quốc tế từ Lào và Campuchia. Năm 2026, trường chưa công bố thông tin tuyển sinh. Năm ngoái, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành Y khoa của trường lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,34, theo sau đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,45 điểm và Hoá dược - 23,65 điểm. Các ngành còn lại, trường lấy điểm chuẩn dao động từ 17-22,85 điểm. Ảnh: FBNT.

Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) thành lập năm 2020, tiền thân là khoa Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội). Dù là cơ sở đào tạo y dược còn non trẻ, nhưng nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín, cung cấp đội ngũ nhân lực chất lượng cho ngành y tế. Trường có tới ba cơ sở thực hành cho sinh viên, bao gồm Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm, cơ sở Lương Thế Vinh, cơ sở Nguyễn Quý Đức. Năm 2025, điểm chuẩn vào trường từ 24,49 đến 27,15 điểm. Các ngành đào tạo gồm Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng. Ảnh: VNU.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành lập năm 2008, tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM. Các ngành đào tạo của trường gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Dinh dưỡng... Năm 2026, trường xét tuyển đại học bằng 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, tuyển thẳng và sử dụng phương thức khác. Năm ngoái, điểm chuẩn các ngành trong khoảng 18 đến 25,55, cao nhất là ngành Y khoa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) thành lập năm 2024, tiền thân là Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM) được thành lập năm 2009. Trường đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, theo mô hình trường học - bệnh viện. Theo đó, việc giảng dạy kết hợp với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Năm ngành học đang được đào tạo là: Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng. Năm 2026, trường dự kiến tuyển 1.060 sinh viên, hai phương thức gồm xét tuyển tổng hợp và xét tuyển thẳng. Năm 2025, điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp dao động từ 18-25,6 điểm, cao nhất là Y khoa, theo sau là Răng - Hàm - Mặt với 25 điểm. Ảnh: FBNT.

Đại học Y - Dược (Đại học Huế) tiền thân là Khoa Y thuộc Viện đại học Huế, được thành lập năm 1957. Đến nay, trường đã đào tạo được gần 35.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đại học và đào tạo được hơn 12.000 cán bộ y tế trình độ sau đại học cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trường hiện đào tạo 11 ngành đào tạo trình độ đại học, 6 ngành trình độ cao đẳng, quy mô gần 10.000 sinh viên. Năm nay, trường tuyển 1.690 sinh viên bằng 4 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực. Năm 2025, điểm chuẩn trường là dao động 17-25,17 điểm, ngành Y khoa cao nhất. Ảnh: FBNT.

Đại học Y Dược Thái Bình thành lập năm 1968, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe, đa ngành, đa cấp có chất lượng; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ và sản phẩm. Các ngành đào tạo gồm Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệp y học, Điều dưỡng. Điểm chuẩn năm ngoái dao động từ 17 đến 24,6, ngành Y khoa cao nhất. Ảnh: FBNT.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thành lập năm 2005 trên cơ sở trường Trung học Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Đây được xem là cơ sở đào tạo chuyên sâu hàng đầu trong lĩnh vực y học cổ truyền tại Việt Nam. Trường đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, chuyên sâu về Y học cổ truyền, Y khoa, Dược học; nghiên cứu khoa học, thừa kế, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; chuyển giao tri thức, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại. Năm 2025, điểm chuẩn vào trường dao động 21-24,25 điểm, cao nhất là ngành Y khoa. Ảnh: FBNT.

Đại học Dược Hà Nội thành lập năm 1961, tiền thân là khoa Dược thuộc trường Y Dược khoa Đông Dương. Đây là cơ sở hàng đầu trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ dược cho ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới. Các ngành đào tạo gồm Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học. Năm 2025, điểm chuẩn của trường dao động 20-24,5 điểm. Ảnh: HUP.

Đại học Y tế Công cộng thành lập năm 2001, tiền thân là trường Cán bộ quản lý y tế. Đây là trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo về lĩnh vực Y tế công cộng, cũng là trường đầu tiên trong khối ngành Y, Dược có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định các trường đại học Đông Nam Á. Các ngành đào tạo bao gồm Công tác xã hội, Dinh dưỡng, Khoa học dữ liệu, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Năm 2025, điểm chuẩn dao động từ 18,3 đến 23,5, cao nhất là ngành Công tác xã hội. Ảnh: FBNT.

