Dàn 'vàng mười' từ Harvard, Stanford đổ bộ Thế vận hội Mùa đông 2026

Sammy Smith: Dù mới chỉ 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành Kỹ thuật Hệ thống Môi trường tại Đại học Stanford đã gây chú ý khi cùng lúc thi đấu bóng đá nữ NCAA và giành vé vào đội tuyển trượt tuyết Olympic. Chỉ vài tuần sau trận chung kết NCAA, Sammy Smith liên tiếp thi đấu, giành hai chức vô địch quốc gia và được triệu tập dự giải quốc tế, trong khi vẫn theo học 17-18 tín chỉ mỗi học kỳ.

Bên cạnh lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Smith đặc biệt chú trọng quản lý thời gian. Cô sắp xếp các lớp học liền nhau để tạo quỹ thời gian dài cho tập luyện hoặc học tập chuyên sâu, đồng thời đặt giới hạn cụ thể cho từng nhiệm vụ nhằm tránh xao nhãng và duy trì hiệu suất cao. Ảnh: FasterSkier.