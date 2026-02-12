Dàn 'vàng mười' từ Harvard, Stanford đổ bộ Thế vận hội Mùa đông 2026

|
Eileen Gu: "Nữ thần trượt tuyết" Eileen Gu là gương mặt gây chú ý tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina với ngoại hình sáng, kỹ năng thi đấu nổi bật. Sau khi tốt nghiệp sớm tại trường Trung học Đại học San Francisco, nữ vận động viên sinh năm 2003 đạt 1.580/1.600 điểm trong bài thi SAT và trở thành sinh viên ngành Vật lý lượng tử tại Đại học Stanford (Mỹ). Ngoài theo học tại Stanford, Gu còn có một học kỳ học trao đổi tại Đại học Oxford (Anh). Chia sẻ về đam mê học tập, nữ vận động viên nói rằng khát khao chinh phục những điều tưởng chừng bất khả thi chính là điểm giao thoa giữa niềm đam mê khoa học và sự nghiệp thể thao. Đó cũng là lý do cô bị Vật lý lượng tử thu hút và quyết định theo học ngành này. Ảnh: IGNV.
Zoe Atkin: Vận động viên trượt tuyết Zoe Atkin cũng là sinh viên Đại học Stanford nhưng cô nói rằng khi ở trường, không ai biết cô là nhà vô địch thế giới. Bản thân cô cũng hiếm khi chạm mặt kỳ phùng địch thủ Eileen Gu bởi học khác ngành. Hiện, Atkin theo học Symbolic Systems - chương trình liên ngành kết hợp giữa Khoa học máy tính, Tâm lý học, Triết học và Ngôn ngữ học. Năm nay, Atkin tạm bảo lưu kỳ học mùa thu và mùa đông để chuẩn bị cho kỳ Olympic thứ hai trong sự nghiệp. Dự kiến, nữ vận động viên sinh năm 2003 sẽ trở lại Stanford vào kỳ học mùa xuân năm 2026. Ảnh: Morzine Source Magazine.
Brandon Kim: Nam vận động viên 24 tuổi đến từ bang Virginia (Mỹ) không chỉ là thành viên đội tuyển trượt băng tốc độ cự ly ngắn mà còn là sinh viên năm 3 ngành Khoa học máy tính tại Đại học Stanford, đồng thời theo học chương trình dự bị y khoa tại trường này. Vừa luyện tập cho các kỳ Olympic vừa theo đuổi 2 chương trình học cùng lúc khiến lịch trình của Kim dày đặc. Anh thừa nhận với Stanford Report rằng bản thân rất khó tuân theo một giáo án tập luyện cố định vì khối lượng bài vở quá lớn, việc tập luyện nhiều khi phải xếp sau ưu tiên học tập. Trung bình mỗi tuần, Kim chỉ tập từ 4-7 giờ, trong khi các đồng đội ở đội tuyển quốc gia dành 30-40 giờ cho tập luyện. Ảnh: US Speedskating
Sammy Smith: Dù mới chỉ 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành Kỹ thuật Hệ thống Môi trường tại Đại học Stanford đã gây chú ý khi cùng lúc thi đấu bóng đá nữ NCAA và giành vé vào đội tuyển trượt tuyết Olympic. Chỉ vài tuần sau trận chung kết NCAA, Sammy Smith liên tiếp thi đấu, giành hai chức vô địch quốc gia và được triệu tập dự giải quốc tế, trong khi vẫn theo học 17-18 tín chỉ mỗi học kỳ.
Bên cạnh lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Smith đặc biệt chú trọng quản lý thời gian. Cô sắp xếp các lớp học liền nhau để tạo quỹ thời gian dài cho tập luyện hoặc học tập chuyên sâu, đồng thời đặt giới hạn cụ thể cho từng nhiệm vụ nhằm tránh xao nhãng và duy trì hiệu suất cao. Ảnh: FasterSkier.
Tess Johnson: Vận động viên trượt tuyết nội dung mogul của đội tuyển Mỹ hiện theo học chương trình cử nhân ngành Tâm lý học tại Harvard Extension School (Đại học Harvard), đồng thời chuẩn bị cho lần thứ hai tham dự Thế vận hội Mùa đông. Theo Harvard Gazette, Johnson lựa chọn ngành Tâm lý học bởi những trải nghiệm cá nhân trước đây, đặc biệt là vai trò của tâm lý thể thao trong sự nghiệp thi đấu. Nhờ mô hình đào tạo linh hoạt ở Harvard Extension School, Johnsson có thể vừa theo đuổi việc học vừa tập trung cho sự nghiệp thể thao. Trong thời gian thi đấu Olympic, nữ vận động viên sinh năm 2000 vẫn có thể học online. Ảnh: The Aspen Times.
Ilia Malinin: Ở tuổi 22, "thánh trượt băng" Ilia Malinin không chỉ gây ấn tượng với màn backflip bị cấm trong nửa thế kỷ, mà còn bởi sự quyết tâm, nghiêm túc khi theo đuổi giáo dục. Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 2023, Malinin chọn học tại Đại học George Mason vì gần nhà, thuận tiện cho việc di chuyển đến sân tập trượt băng. Trước đó, anh cũng từng đăng ký một học phần tại trường Múa thuộc College of Visual and Performing Arts của Đại học George Mason. Do lịch tập luyện dày đặc, Malinin phải tận dụng tối đa quỹ thời gian hạn hẹp. Anh thường mang theo máy tính xách tay đến sân băng để tranh thủ học trong giờ nghỉ. Ảnh: Reuters.
