6 thói quen của những người 'thu hút' may mắn

Họ xem trọng và ăn mừng ngay cả những chiến thắng nhỏ: Cơ hội lớn không tự nhiên mà có, chúng nảy sinh từ sự tự tin được xây dựng qua những chiến thắng nhỏ. Những người may mắn thường coi trọng tiến bộ nhỏ của mình, chẳng hạn làm được việc mà họ vẫn thường tránh, hoàn thành công việc đúng hạn, đến sớm, học được điều gì đó mới. Thói quen này củng cố niềm tin vào bản thân, giúp bạn tự tin ứng tuyển vào những vị trí trước đây từng nghĩ là ngoài tầm với, lên tiếng ở những nơi từng im lặng, hay nói "có" với những điều từng khiến bạn sợ hãi. Nhìn từ bên ngoài, đó có vẻ là may mắn. Nhưng nhìn từ bên trong, đó là sự tự tin được tích lũy dần dần.