6 thói quen của những người 'thu hút' may mắn

Một số người dường như sống cuộc đời nhẹ nhàng, luôn "thuận buồm xuôi gió". Bạn cảm thấy cơ hội luôn xuất hiện đúng lúc với họ, những người phù hợp xuất hiện trong cuộc sống của họ, và ngay cả những rủi ro cũng đến nhẹ nhàng. Có thể gọi đó là "may mắn", nhưng nếu cảm nhận kỹ hơn, bạn sẽ thấy một quy luật: những thói quen nhỏ hàng ngày giúp cuộc sống nghiêng về phía họ. Đó không phải nghi lễ lớn lao, chỉ là một vài thay đổi nhỏ, thầm lặng mà những người may mắn luôn làm, thậm chí họ cũng không hề nhận ra, theo India Times.
Họ luôn mở lòng đón nhận những khoảnh khắc nhỏ bé: May mắn hiếm khi đến đột ngột. Nó len lỏi qua những kẽ hở nhỏ nhất - một cuộc trò chuyện trong thang máy, một cuộc họp bị hoãn, một đoạn video ngẫu nhiên ai đó gửi. Những người thu hút may mắn coi khoảnh khắc nhỏ bé này như cơ hội gọi chứ không phải là rắc rối. Họ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, giao tiếp bằng mắt, tham gia, đặt câu hỏi. Sự cởi mở này tạo ra mạng lưới kết nối mềm mại, và trong mạng lưới đó, có rất nhiều cơ hội để nắm bắt.
Họ làm theo trực giác mách bảo, tin vào chính mình: Những người may mắn thường phản ứng theo bản năng giống như cách người khác phản ứng với tín hiệu cảnh báo - nhanh chóng, không chần chừ. Nếu một suy nghĩ mách bảo "hãy gọi cho người này", họ sẽ gọi. Nếu một kế hoạch có vẻ không ổn, họ sẽ điều chỉnh. Họ không để tâm trí phải suy nghĩ quá nhiều trước khi hành động. Khi hành động theo trực giác mách bảo thay vì suy nghĩ quá mức, bạn sẽ đón nhận cuộc sống trọn vẹn, cân bằng hơn.
Họ xem trọng và ăn mừng ngay cả những chiến thắng nhỏ: Cơ hội lớn không tự nhiên mà có, chúng nảy sinh từ sự tự tin được xây dựng qua những chiến thắng nhỏ. Những người may mắn thường coi trọng tiến bộ nhỏ của mình, chẳng hạn làm được việc mà họ vẫn thường tránh, hoàn thành công việc đúng hạn, đến sớm, học được điều gì đó mới. Thói quen này củng cố niềm tin vào bản thân, giúp bạn tự tin ứng tuyển vào những vị trí trước đây từng nghĩ là ngoài tầm với, lên tiếng ở những nơi từng im lặng, hay nói "có" với những điều từng khiến bạn sợ hãi. Nhìn từ bên ngoài, đó có vẻ là may mắn. Nhưng nhìn từ bên trong, đó là sự tự tin được tích lũy dần dần.
Họ lan tỏa lòng tốt: Bạn sẽ thấy những người may mắn thường lan tỏa lòng tốt ở bất cứ nơi nào họ đến mà không tính toán. Lòng tốt không nhất thiết phải là những cử chỉ to lớn, vĩ đại. Nó có thể đơn giản chỉ là nụ cười ấm áp với ai đó, giúp đỡ người già qua đường hoặc lắng nghe người bạn tâm sự. Họ tin rằng một hành động tử tế đơn giản có thể tạo ra năng lượng tích cực xung quanh mình, từ đó thu hút nhiều sự tích cực và may mắn vào cuộc sống.
Họ giữ cho không gian của mình gọn gàng: Sự ngăn nắp ở mọi nơi, trong phòng, trên bàn làm việc, điện thoại, thậm chí trong tâm trí, giúp thu hút những điều tốt đẹp. Những người may mắn không chờ đến cuối tuần để sắp xếp lại mọi thứ mà dọn dẹp ngay khi có thể. Họ loại bỏ những thứ không cần thiết, sắp xếp thứ hữu ích và giữ cho môi trường xung quanh thoáng đãng. Khi mọi thứ xung quanh gọn gàng hơn, bạn bắt đầu hoạt động nhẹ nhàng hơn. Và khi đó, cuộc sống sẽ dễ dàng nâng đỡ bạn hơn, mở ra cánh cửa cho ý tưởng, cơ hội và sự trùng hợp ngẫu nhiên - những thứ mà đơn giản không xuất hiện trong môi trường bừa bộn, hỗn loạn.
Họ tự đặt mình vào môi trường có năng lượng tích cực hơn: Những người may mắn rất kén chọn nơi họ đứng, ngồi, làm việc. Họ tự nhiên hướng đến những người truyền cảm hứng, nâng đỡ hoặc thử thách họ vừa đủ, và họ lặng lẽ rời khỏi vòng tròn tiêu hao năng lượng, không phải vì kiêu ngạo, mà là để tự bảo vệ mình. Khi môi trường xung quanh hỗ trợ, họ sẽ dám mạo hiểm hơn và cơ hội sẽ đến. May mắn không phải lúc nào cũng là do ngẫu nhiên; đó là việc chọn đúng không gian, đúng năng lượng và đúng cuộc trò chuyện. Bạn càng chủ động tạo dựng môi trường xung quanh, cuộc sống càng đáp lại bạn với sự rõ ràng, động lực và những cơ hội bất ngờ.
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.