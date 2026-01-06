Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu kỹ sư Google chia sẻ 5 bí quyết để vào Big Tech

Những kinh nghiệm thực tế từ cựu kỹ sư Google Maddy Zhang hé lộ cách ứng viên tăng cơ hội chinh phục các ông lớn công nghệ, từ vòng hồ sơ đến phỏng vấn kỹ thuật.

Big Tech anh 1

Dù thị trường việc làm công nghệ đang biến động, vẫn có những chiến lược thực tế giúp ứng viên vượt qua thử thách và gia nhập Big Tech. Ảnh: Yahoo.

Maddy Zhang từng có hơn 4 năm làm việc tại Google cùng kinh nghiệm thực tập ở Amazon, IBM và Microsoft. Bà đưa ra những lời khuyên thực tế giúp ứng viên tăng cơ hội bước chân vào các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Những chia sẻ này không chỉ phản ánh trải nghiệm cá nhân mà còn cho thấy cách Big Tech vận hành trong tuyển dụng.

Theo Zhang, nộp hồ sơ càng sớm càng tốt là yếu tố quan trọng. Các vị trí tại Big Tech thường nhận hàng nghìn đơn chỉ trong vài giờ, vì vậy việc ứng tuyển ngay khi tin đăng xuất hiện sẽ giúp hồ sơ của bạn được xem xét trước. Bà cũng nhấn mạnh rằng phản hồi nhanh với nhà tuyển dụng, lý tưởng trong vòng 24 giờ, sẽ tạo ấn tượng chuyên nghiệp và tăng khả năng được mời phỏng vấn.

Một bí quyết khác là tận dụng sự giới thiệu nội bộ. Zhang khuyên ứng viên nên xây dựng mối quan hệ thực sự với nhân viên trong ngành thay vì gửi lời nhờ vả ngẫu nhiên trên LinkedIn. Sự giới thiệu từ người quen biết và tin tưởng sẽ có giá trị hơn nhiều trong mắt nhà tuyển dụng.

Khi bước vào vòng phỏng vấn kỹ thuật, Zhang khuyến khích luyện tập thường xuyên trên các nền tảng như LeetCode, với nhiều mức độ khó khác nhau. Đây là cách để rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và làm quen với dạng câu hỏi thường gặp trong Big Tech.

Zhang cũng nhấn mạnh rằng ứng viên không nên tự ti về trường học. Bà cho biết phần lớn đồng nghiệp của mình không xuất thân từ những trường đại học danh tiếng, nhưng vẫn chứng minh năng lực qua kỹ năng và kinh nghiệm thực tế.

Cuối cùng, Zhang gọi tuyển dụng là một “trò chơi số lượng”. Việc bị từ chối nhiều lần là bình thường và không phản ánh năng lực thực sự. Quan trọng là ứng viên phải kiên trì, liên tục nộp hồ sơ và cải thiện kỹ năng để tăng xác suất thành công.

Những lời khuyên này cho thấy con đường vào Big Tech không chỉ phụ thuộc vào bằng cấp hay may mắn, mà còn nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng kết nối và tinh thần bền bỉ của mỗi ứng viên.

