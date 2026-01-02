8 mẹo để đạt mục tiêu trong năm mới

Hãy thực tế: Nguyên nhân hàng đầu khiến mọi người bỏ cuộc chính là đặt mục tiêu quá xa vời. Nếu bạn muốn thông thạo một ngôn ngữ mới chỉ sau 3 tháng, bạn đang tự đặt mình vào thất bại. Do đó, bạn hãy thiết lập các mục tiêu có thể đạt được và chọn thời gian thực hiện phù hợp. Những chiến thắng nhỏ sẽ giúp bạn có thêm tự tin và tạo đà cho những bước tiến lớn hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Xác định mục đích: Các quyết tâm phổ biến nhất thường là tập thể dục, giảm cân hoặc học một thứ gì đó mới mẻ. Nếu đó là điều bạn thực sự muốn, hãy bắt đầu ngay. Nhưng nếu bạn đã đặt ra mục tiêu đó trong 5 năm qua nhưng vẫn chưa đạt được, hãy tự hỏi tại sao. Câu trả lời trung thực sẽ giúp bạn nhận ra mình cần một chiến lược mới hay nên thay đổi mục tiêu. Ảnh: Phương Lâm.

Đặt ra các ưu tiên: Bạn đừng cố gắng ôm đồm. Khi sự tập trung bị phân tán, bạn rất khó để thành công. Do đó, hãy chọn ra một vài việc quan trọng nhất và ưu tiên thực hiện. Sau khi đã chinh phục được một số mục tiêu, bạn mới nên chuyển sang bước đi tiếp theo. Ảnh: Pexels.

Lập kế hoạch: Việc theo đuổi mục tiêu mà không có kế hoạch cụ thể dễ khiến bạn nản lòng khi gặp trở ngại hay gián đoạn. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn nên hình dung rõ lộ trình của mình: Bạn sẽ làm gì, vì sao bạn muốn làm điều đó và bằng cách nào để giữ vững quyết tâm. Ví dụ, nếu đặt mục tiêu chạy bộ 3 lần/tuần, bạn hãy nghĩ trước cách xử lý khi bỏ lỡ nhiều ngày liên tiếp. Khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và phương án đối phó, bạn sẽ dễ dàng duy trì quyết tâm và vượt qua những yếu tố khiến mình chệch hướng. Ảnh: Pexels.

Tự thưởng cho bản thân: Những phần thưởng nhỏ sau mỗi lần đạt mục tiêu sẽ là động lực để bạn tiến đến các cột mốc tiếp theo. Ví dụ, khi đọc xong một cuốn sách, bạn hãy tự thưởng cho mình cuốn sách mới. Nếu duy trì ăn uống lành mạnh trong một tháng, hãy đăng ký một lớp học nấu ăn yêu thích. Ảnh: Pexels.

Chấp nhận sự không hoàn hảo: Nhiều người bỏ cuộc chỉ vì một lần sai lầm. Các chuyên gia khuyên bạn đừng quá khắt khe với bản thân. Nếu kế hoạch hiện tại không ổn, hãy điều chỉnh nó thay vì vứt bỏ toàn bộ nỗ lực. Linh hoạt chính là chìa khóa giúp bạn đi đường dài. Ảnh: Pexels.

Ghi nhận những điều bạn làm tốt: Trước khi viết quyết tâm cho năm 2026, hãy nhìn lại năm 2025. Bạn đã hoàn thành các kỳ thi ra sao? Có một chuyến đi đáng nhớ nào? Nhìn nhận thế mạnh của bản thân trong quá khứ sẽ giúp bạn có thêm niềm tin để chinh phục năm mới. Ảnh: Phương Lâm.

Tìm một người bạn đồng hành: Có một người bạn đồng hành không chỉ giúp bạn vui vẻ hơn mà còn tạo ra sự cam kết. Khi biết có người đang theo dõi và động viên, bạn sẽ khó bỏ cuộc trước những khó khăn ban đầu. Ảnh: Phương Lâm.

