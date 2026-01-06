Streammer 12 tuổi muốn bỏ học để theo nghiệp game

Mong muốn theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử chuyên nghiệp, một cậu bé 12 tuổi ở Nhật Bản quyết định không học lên cấp 2.

Tarou quyết định chỉ học hết tiểu học, sau đó sẽ theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử toàn thời gian. Ảnh: SCMP.

Dân mạng tranh luận gay gắt khi một streammer game 12 tuổi tại Nhật Bản quyết định chỉ học hết tiểu học, sau đó sẽ theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử toàn thời gian. Đáng chú ý, cha mẹ của cậu bé hoàn toàn ủng hộ quyết định này của con trai, theo SCMP.

Nhân vật gây chú ý là Tarou, streammer bắt đầu chơi game từ năm 3 tuổi và hiện sở hữu hơn 230.000 người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến. Năm 2020, dưới sự hướng dẫn của một tuyển thủ esports chuyên nghiệp, Tarou lập kênh riêng, chuyên livestream chơi game Fortnite - một dạng game sinh tồn - và nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi.

Tarou cho biết lựa chọn rẽ hướng sớm của mình bắt nguồn từ tham vọng được góp mặt tại Fortnite World Cup, giải đấu nơi các tuyển thủ hàng đầu liên tục nâng cao trình độ và đòi hỏi cường độ luyện tập khắc nghiệt. Cậu bé nêu rằng nếu muốn bắt kịp hoặc vượt qua đối thủ, việc tập luyện dưới 10 giờ mỗi ngày là không đủ.

Gia đình Tarou, đặc biệt là người cha, hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai. Ông so sánh cường độ rèn luyện trong esports với thể thao truyền thống, cho rằng các tuyển thủ hàng đầu châu Á thường duy trì lịch tập 10-12 giờ mỗi ngày suốt nhiều năm.

Cha Tarou cũng khẳng định con trai sở hữu năng khiếu bẩm sinh và khả năng tập trung vượt trội. Điều này được thể hiện qua việc em từng chơi liên tục gần 28 giờ không nghỉ - đủ để gia đình tin rằng em có tiềm năng vươn tới đỉnh cao của thể thao điện tử.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hiện nay, Nhật Bản vẫn áp dụng giáo dục 9 năm bắt buộc, trong khi Tarou lại muốn bỏ học sau khi học hết lớp 6. Thành tích học tập của em đến nay chưa được công bố, lại càng khiến dư luận tranh cãi gay gắt hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng việc không học trung học sẽ khiến Tarou bỏ lỡ quãng thời gian ý nghĩa nhất của tuổi trẻ với bạn bè, hoạt động câu lạc bộ và các sự kiện học đường, để đổi lấy một lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Ngược lại, không ít người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng việc dốc toàn lực cho đam mê là điều quan trọng, thậm chí có ý kiến nhận định thu nhập của cậu bé trong vài năm qua có thể đã vượt xa những gì nhiều người đạt được sau cả đời học tập và làm việc theo con đường truyền thống.