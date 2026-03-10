Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập

Hà Nội dự kiến cho học sinh thi lớp 10 được đăng ký 3 trường THPT công lập bất kỳ thay vì phân tuyến khu vực như các năm trước.

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên thuộc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, thành phố dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập.

Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào trường THPT công lập. Việc này nhằm thực hiện chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh và thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Khi bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ, đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện, tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

Hình thức tuyển sinh vào THPT công lập là thi tuyển. Với các trường tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là xét tuyển.

Nhiều năm qua, Hà Nội phân chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Học sinh muốn dự tuyển vào trường công lập phải đăng ký nguyện vọng tương ứng với khu vực tuyển sinh theo quy định.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải vào trường THPT thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh (hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú; nguyện vọng 3 có thể thuộc một trường THPT thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nếu học sinh dùng 2 nguyện vọng, nguyện vọng 1 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 2 có thể ở khu vực khác. Trong trường hợp chỉ đăng ký một nguyện vọng, các em được chọn trường ở khu vực bất kỳ.

Năm 2026, cùng với Toán (120 phút) và Ngữ văn (120 phút), học sinh Hà Nội đăng ký vào lớp 10 THPT công lập sẽ dự thi thêm môn Ngoại ngữ. Các em một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Học sinh được đăng ký thứ tiếng khác với thứ tiếng đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút, có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, đảm bảo nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề.