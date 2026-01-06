Bộ GD&ĐT: Không loại bỏ các bộ SGK 'Cánh diều', 'Chân trời sáng tạo'

Theo Bộ GD&ĐT, các bộ sách như "Cánh diều", "Chân trời sáng tạo" không bị loại bỏ, mà chuyển từ vai trò sách giáo khoa chính khóa sang vai trò tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ.

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra tại giao ban báo chí Trung ương sáng 6/1. Trước đó, ngày 26/12/2025, Bộ GD&ĐT đã công bố lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Chuyển sang làm tài liệu tham khảo

Bộ GD&ĐT đánh giá so với 3 bộ sách được phát triển trong giai đoạn xã hội hóa SGK, Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ có nhiều SGK các môn học/hoạt động giáo dục nhất ở cả 3 cấp.

Đây là bộ sách được lựa chọn nhiều, khi sử dụng thống nhất sẽ có sự tác động ít nhất đến nhà trường, giáo viên và học sinh. Ngoài ra, Kết nối tri thức với cuộc sống là tài sản thuộc NXB Giáo dục Việt Nam - doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước. Đơn vị có đủ năng lực kỹ thuật, hệ thống kho vận và phân phối để bảo đảm cung ứng sách đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Dù lựa chọn Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ SGK thống nhất, song Bộ GD&ĐT khẳng định không phủ nhận giá trị khoa học, sư phạm và thực tiễn của các bộ SGK đã được biên soạn, thẩm định và phê duyệt trước đây, như Cánh diều, Chân trời sáng tạo…

"Đây đều là các sản phẩm trí tuệ được xây dựng và phê duyệt đúng quy trình, đúng quy định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông do bộ ban hành", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Theo bộ, trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ sách này không bị loại bỏ, mà chuyển từ vai trò SGK chính khóa sang vai trò tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ quan trọng.

Các nhà trường, thư viện có thể tiếp tục lưu trữ, khai thác và sử dụng các bộ sách này để giáo viên và học sinh tham khảo, so sánh, đối chiếu, làm phong phú nội dung dạy học và bài giảng.

Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn là bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc. Ảnh: Ngọc Bích.

Không dạy học theo lối đọc - chép SGK

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình mở, trong đó SGK chỉ là tài liệu cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt, không phải là khuôn mẫu cứng nhắc cho hoạt động dạy học.

Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học, lựa chọn phương pháp, hình thức và học liệu phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

"Giáo viên dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy học theo lối 'đọc - chép' nội dung SGK, bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh đúng định hướng đổi mới giáo dục", Bộ GD&ĐT lưu ý.

Bộ sẽ chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK thống nhất theo hình thức linh hoạt, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương và không làm phát sinh áp lực không cần thiết cho giáo viên.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách tiếp cận chương trình, tổ chức dạy học theo yêu cầu cần đạt, khai thác hiệu quả SGK và học liệu, thay vì hướng dẫn dạy học theo lối máy móc, rập khuôn.

Cùng với đó, bộ chỉ đạo bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK để giáo viên và học sinh tiếp cận, sử dụng thuận lợi ngay từ đầu năm học.

Bộ sẽ chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK thống nhất. Ảnh: Trần Hiền.

Để tổ chức triển khai hiệu quả chủ trương sử dụng một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát, đánh giá và chỉnh lý, hoàn thiện (nếu cần thiết) bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trên toàn quốc về cách tiếp cận, khai thác bộ SGK thống nhất.

Bộ phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngân sách, từng bước chuyển từ hỗ trợ mua nhiều bộ SGK sang hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí SGK.

Bộ cũng chỉ đạo xây dựng cơ chế tổ chức in ấn, phát hành tập trung, áp dụng đấu thầu nhằm tiếp tục giảm giá SGK, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng cho mọi học sinh.

Bộ GD&ĐT triển khai số hóa toàn bộ bộ SGK thống nhất, đồng thời xây dựng hệ sinh thái học liệu số đi kèm. Các học liệu này được phát triển theo hướng dùng chung, truy cập thuận lợi, miễn phí.

Trước đó, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thống nhất từ năm học 2026-2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh.

Đây là định hướng chiến lược nhằm chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức và tạo nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học liệu quốc gia.