Quốc gia nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới?

Reuters cho biết Venezuela đang sở hữu trữ lượng dầu mỏ ước tính lớn nhất thế giới. Theo Viện Năng lượng tại London (Anh), Venezuela nắm giữ khoảng 17% tổng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu, tương đương 303 tỷ thùng, vượt qua cả Saudi Arabia - quốc gia giữ vai trò dẫn dắt Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, sản lượng khai thác thực tế tại Venezuela chỉ đạt một phần nhỏ so với công suất tiềm năng. Ảnh: Investopedia.

Từng là một trong những quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng Venezuela hiện chỉ sản xuất được một phần nhỏ so với quá khứ. Theo NPR, nếu như ở vài thập kỷ trước, quốc gia này khai thác hơn 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, hiện nay con số chỉ còn khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương gần 1% tổng sản lượng dầu toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ đang sản xuất khoảng 13 triệu thùng/ngày. Ảnh: Venezuela Analysis.

Trước đây, phần lớn dầu thô của Venezuela được xuất khẩu sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành điểm đến chính của nguồn dầu này. Dầu của Venezuela có đặc tính nặng và đặc, đòi hỏi các nhà máy lọc dầu chuyên biệt để xử lý. Dù việc đốt dầu ở bất kỳ dạng nào cũng góp phần gây biến đổi khí hậu, dầu Venezuela được đánh giá là một trong những loại dầu gây ô nhiễm nhất thế giới trong quá trình khai thác. Ảnh: New York Times.

Phần lớn trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác của Venezuela tập trung tại khu vực được gọi là Vành đai Orinoco - vùng địa chất rộng khoảng 33 km2, kéo dài trên khu vực đông bắc đất nước. Theo các đánh giá chuyên ngành, phần lớn nguồn dầu khổng lồ này là dầu siêu nặng, nằm trong lưu vực phía đông sông Orinoco. Chính điều này giúp Venezuela trở thành quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, loại dầu này đòi hỏi quy trình khai thác và nâng cấp phức tạp, chi phí cao, đặt ra nhiều thách thức cả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế. Ảnh: Reuters.

Hoạt động lọc dầu của Venezuela trước đây chủ yếu được thực hiện ở nước ngoài, cụ thể là tại Aruba, Curaçao và một số địa điểm khác trong khu vực Caribbean. Sau khi ngành dầu mỏ được quốc hữu hóa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tiếp quản vai trò chịu trách nhiệm chính về khai thác và sản xuất. Tuy nhiên, PDVSA vẫn phụ thuộc lớn vào các công ty dầu khí nước ngoài trong các khâu lọc hóa dầu, vận chuyển, tiếp thị dầu mỏ và khí tự nhiên, cũng như trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Ảnh: Reuters.

Không chỉ nổi tiếng về dầu mỏ, Venezuela còn là một trong những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên hàng đầu thế giới. Nước này sở hữu trữ lượng khí tự nhiên thuộc nhóm lớn nhất toàn cầu, cùng các mỏ than quy mô lớn, quặng sắt, boxit chất lượng cao và nhiều khoáng sản quan trọng khác. Venezuela cũng giàu vàng, kim cương, niken, đồng, kẽm, chì, titan và mangan, phân bố chủ yếu tại cao nguyên Guiana và các khu vực chiến lược. Các khảo sát địa chất cho thấy quốc gia này còn có trữ lượng đáng kể uranium và thorium, qua đó giúp Venezuela được đánh giá cường quốc tài nguyên trên bản đồ thế giới. Ảnh: Yahoo.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.