7 loài động vật có khả năng dự báo thiên tai, chuẩn xác không ngờ

Voi: Voi có khả năng đáng kinh ngạc trong việc dự đoán thiên tai tự nhiên, đặc biệt là động đất và sóng thần, theo India Times. Các nhà khoa học cho rằng chúng có thể cảm nhận được các rung động tần số thấp, được gọi là hạ âm, truyền qua lòng đất trước khi các sự kiện địa chấn xảy ra. Trong trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, nhiều nhân chứng đã mô tả cảnh voi chạy trốn lên vùng đất cao hơn từ rất lâu trước khi sóng thần ập đến. Ảnh: Idausa.

Chó: Chó thường được nhìn thấy có những hành vi bất thường trước khi xảy ra động đất, bão và các thảm họa khác. Các nhà khoa học cho rằng giác quan nhạy bén của chúng là nguyên nhân chính. Đôi tai nhạy cảm của chúng có thể cảm nhận được âm thanh và rung động tần số thấp từ hoạt động địa chấn trước khi con người kịp cảm nhận. Chó cũng có thể cảm nhận được những thay đổi về áp suất khí quyển và tĩnh điện trong khí quyển trước khi có bão. Các báo cáo về động đất lớn cho thấy một số loài chó bắt đầu trở nên bồn chồn, sủa quá mức hoặc cố gắng bỏ chạy ngay trước khi mặt đất rung chuyển. Ảnh: News18.

Mèo: Đây là loài động vật thường được cho có khả năng nhìn thấy trước hoặc cảm nhận các hiện tượng tự nhiên, đặc biệt là động đất. Một số chủ vật nuôi đã chia sẻ mèo cưng của họ trở nên lo lắng, kêu rất nhiều, hoặc trốn hàng giờ trước khi động đất xảy ra. Khoa học giải thích mèo có khả năng cảm nhận được sóng P cực nhỏ được tạo ra trước sóng S có sức tàn phá lớn hơn, từ đó đưa ra cảnh báo trước. Các giác quan nhạy bén của chúng cũng có thể phát hiện sự thay đổi áp suất không khí hoặc rung lắc mặt đất liên quan đến hoạt động địa chấn. Ảnh: Unsplash.

Chim: Chim chóc phản ứng rất nhanh với sự thay đổi áp suất không khí và sự biến đổi của điều kiện khí quyển. Các loài di cư hoặc ven biển thường bay sớm, rời khỏi khu vực sinh sản hoặc kiếm ăn đột ngột trước khi bão hoặc sóng thần xảy ra, có thể do cảm nhận được sóng hạ âm hoặc sự giảm áp suất. Trước trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, người ta đã quan sát thấy các loài chim ven biển bay vào sâu trong đất liền, có thể do phản ứng với sóng hạ âm hoặc sự thay đổi áp suất không khí do thảm họa sắp xảy ra. Ảnh: Rspb.

Cóc: Trong một trường hợp được ghi chép rõ ràng trước trận động đất L'Aquila năm 2009 ở Italy, khoảng 96% số cóc đực đã đột ngột rời bỏ ao sinh sản của chúng 5 ngày trước trận động đất, nằm cách đó khoảng 74 km. Chúng chỉ quay trở lại sau khi dư chấn lắng xuống. Điều này cực kỳ hiếm gặp, vì cóc đực thường ở lại nơi sinh sản trong suốt mùa. Các nhà nghiên cứu tin rằng loài lưỡng cư này đã phát hiện ra những thay đổi hóa học trong nước ngầm hoặc khí thoát ra từ đá bị nén (ví dụ, các hạt tích điện ảnh hưởng đến thành phần hóa học của nước) hoặc thậm chí là các nhiễu loạn tầng điện ly xảy ra trước sự kiện địa chấn. Ảnh: Shutterstock.

Rắn: Rắn cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi về độ rung mặt đất thông qua hàm dưới, theo Wio News. Chúng được xem có thể cảm nhận được động đất trong nhiều thế kỷ, thể hiện những hành vi bất thường trước các sự kiện địa chấn. Ghi chép lịch sử từ năm 373 trước Công nguyên mô tả rắn chạy trốn khỏi môi trường sống của chúng ở Hy Lạp vài ngày trước một trận động đất lớn. Hay như trận động đất Hải Thành năm 1975 ở Trung Quốc, ghi lại rằng rắn đã thức dậy sau giấc ngủ đông vài ngày trước trận động đất, nhưng rồi lại chết cóng trong giá lạnh. Loài bò sát này có thể phát hiện độ rung mặt đất thông qua xương hàm hoặc các cảm biến cơ thể, từ đó đưa ra cảnh báo trước. Ảnh: The Weather Network.

Cá: Cá, đặc biệt là cá biển sâu như cá mái chèo, từ lâu đã gắn liền với việc dự báo động đất. Cá mái chèo được coi là điềm báo động đất trong văn hóa Nhật Bản, và mối liên hệ của chúng càng được chắc chắn bởi một số lần nhìn thấy trước trận động đất Tōhoku năm 2011. Gần đây, vào năm 2024, cá mái chèo dạt vào California chỉ vài ngày trước trận động đất 4,6 độ richter. Các nhà khoa học tin rằng loài cá này có thể phản ứng với các chấn động dưới biển hoặc những thay đổi của môi trường, do đó nổi lên mặt nước. Ảnh: OpenFarm.

