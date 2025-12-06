10 côn trùng có nọc độc mạnh nhất thế giới

Ong bắp cày khổng lồ châu Á: Ong bắp cày lớn nhất thế giới này là loài côn trùng có nọc độc mạnh đến mức làm tan mô và gây tổn thương hệ thần kinh, theo India Times. Một vết chích gây đau dữ dội, nhưng nhiều vết chích có thể dẫn đến suy nội tạng hoặc tử vong, đặc biệt là đối với những người bị dị ứng. Những con ong bắp cày này rất hung dữ khi bảo vệ tổ và có thể đuổi theo mối đe dọa một khoảng cách xa. Ảnh: Nature History Musemum.

Kiến viên đạn: Được biết đến là loài côn trùng có nọc độc gây đau đớn nhất, kiến ​​viên đạn chứa độc tố thần kinh poneratoxin, có thể gây đau rát hàng giờ liền và tê liệt tạm thời. Mặc dù nọc độc của kiến ​​viên đạn hiếm khi gây tử vong, chúng có thể gây sốc, sưng tấy và đau dữ dội. Người bị dị ứng có thể gặp nguy cơ sốc phản vệ, và gặp nguy hiểm nếu bị đốt quá nhiều nốt. Kiến viên đạn thường sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới Trung và Nam Mỹ. Ảnh: Britannica.

Kiến lửa: Theo How Stuff Works, kiến lửa tiêm nọc độc qua những vết đốt lặp đi lặp lại, gây đau rát, phồng rộp mủ và ngứa dữ dội. Trong trường hợp nghiêm trọng, nhiều vết đốt hoặc phản ứng dị ứng (sốc phản vệ) có thể dẫn đến nhập viện hoặc thậm chí tử vong. Chúng rất hung dữ và tấn công theo đàn khi tổ của chúng bị tác động. Ảnh: Living Well.

Kiến gặt Moricopa: Loài kiến ​​này sản sinh ra một trong những loại nọc độc nhất được biết đến trong số các loài côn trùng. Theo Popular Science, nghiên cứu của Đại học Florida đã chỉ ra loài kiến ​​này có nọc độc côn trùng độc nhất thế giới - mạnh hơn khoảng 20 lần so với nọc độc của ong mật. Một vết đốt đơn lẻ gây đau đớn và sưng tấy dữ dội, trong khi nhiều vết đốt có thể dẫn đến các phản ứng toàn thân nghiêm trọng. Nọc độc của nó đủ mạnh để giết chết một con chuột chỉ với vài vết đốt. Ảnh: Inaturalist.

Sâu bướm sát thủ: Sâu bướm sát thủ trông có vẻ vô hại, nhưng những chiếc gai độc của nó chứa độc tố gây cản trở quá trình đông máu. Tiếp xúc sâu bướm sát thủ có thể dẫn đến xuất huyết nội, suy nội tạng và thậm chí tử vong. Một số trường hợp tử vong ở người đã được ghi nhận ở Brazil. Nguy hiểm tăng lên khi chẳng may chạm vào loài sâu bướm này trên thân cây. Ảnh: Shutterstock.

Bọ xít hút máu: Đây là loài côn trùng có nọc độc khác cực kỳ nguy hại. Bọ xít hút máu người vào ban đêm, thường cắn gần miệng hoặc mắt. Vết cắn của chúng có thể truyền Trypanosoma cruzi, ký sinh trùng gây bệnh Chagas, gây tổn thương tim và hệ tiêu hóa. Bệnh có thể âm thầm trong nhiều năm trước khi gây nguy hiểm đến tính mạng. Chủ yếu được tìm thấy ở châu Mỹ, chúng gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Ảnh: CDPH.

Ong mật châu Phi: Những con ong lai này cực kỳ hung dữ và di chuyển theo đàn rất nhanh. Mặc dù mỗi vết đốt không độc hơn ong thường, hàng trăm vết đốt cùng lúc có thể gây suy hô hấp hoặc ngừng tim. Chúng đặc biệt nguy hiểm khi có thể săn đuổi theo những mối đe dọa tiềm ẩn một khoảng cách xa. Đàn ong mật châu Phi thường phản ứng dữ dội kể cả với tác động nhỏ. Ảnh: CNN.

Bọ chét: Đây là loài ký sinh trùng nhỏ xíu, có thể nhảy và hút máu. Tuy vết cắn của chúng gây ngứa và kích ứng, mối nguy hiểm thực sự nằm ở những căn bệnh chúng lây lan - đáng chú ý nhất là bệnh dịch hạch đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trong lịch sử. Chúng cũng có thể truyền bệnh sốt phát ban và sán dây. Cho đến ngày nay, bọ chét vẫn là loài gây hại nghiêm trọng trong điều kiện mất vệ sinh. Ảnh: EcoGuard Pest.

Bọ cánh cứng phồng rộp: Bọ cánh cứng tiết ra loại hóa chất gọi là cantharidin, có thể gây phồng rộp da nghiêm trọng và tổn thương da khi tiếp xúc. Nếu vô tình nuốt phải (thường là do ăn phải cây trồng bị nhiễm độc), cantharidin sẽ gây tổn thương hệ thống nội tạng và có thể gây tử vong. Đối với người nông dân, bọ cánh cứng được coi là rất nguy hiểm đối với gia súc, đặc biệt là ngựa. Ảnh: Morning Chores.

Ruồi Tsetse (Xê xê): Ruồi Tsetse phân bố khắp vùng hạ Sahara châu Phi và truyền bệnh ngủ châu Phi, bệnh ký sinh trùng tấn công hệ thần kinh. Triệu chứng đầu tiên của ký sinh trùng là sốt và mệt mỏi; nếu không được điều trị, ký sinh trùng cuối cùng sẽ dẫn đến hôn mê và tử vong. Vết cắn của ruồi Tsetse rất đau; tuy nhiên, nhiều người có thể tiếp tục sinh hoạt mà không hề hay biết mình đã bị cắn cho đến khi các triệu chứng bệnh trở nên nghiêm trọng. Ảnh: HowStuffWorks.

