Không khí lạnh tăng cường, học sinh nghỉ học từ mức nhiệt nào?

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, học sinh được nghỉ học từ mức nhiệt nào?

Hiện nay, chưa có quy định thống nhất trên phạm vi cả nước về ngưỡng nhiệt độ cho học sinh nghỉ học do rét. Theo Bộ GD&ĐT, việc quyết định cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết bất thường được phân cấp cho địa phương, nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù khí hậu từng vùng và đặt yếu tố an toàn, sức khỏe học sinh lên hàng đầu.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh trong mùa đông, trong đó quy định rõ ngưỡng nhiệt độ để học sinh được nghỉ học. Cụ thể:

Học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C;

Học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C.

Nhiệt độ được căn cứ theo bản tin dự báo thời tiết và số liệu đo vào khoảng 6 giờ sáng của các cơ quan khí tượng. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; linh hoạt điều chỉnh giờ học để tránh việc học sinh phải đến trường quá sớm; đồng thời cho phép phụ huynh chủ động giữ con ở nhà khi thời tiết quá lạnh.

Trước đợt rét đậm kéo dài do không khí lạnh tăng cường từ đêm 5/1, ngành giáo dục Thủ đô đã sớm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh; bảo đảm an toàn trong tổ chức bán trú; giữ ấm lớp học và chú trọng chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh.

Học sinh trường Mầm non Quan Hoa (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) học tập trong lớp trong những ngày rét đậm.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Trên cơ sở điều kiện thực tế từng địa bàn, nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học; với những học sinh đến muộn do thời tiết, cần tạo điều kiện để các em vào lớp học bình thường.

Công tác kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất cũng được tăng cường nhằm tránh gió lùa, bảo đảm đủ ánh sáng và duy trì nhiệt độ lớp học. Đối với các trường có tổ chức bán trú, yêu cầu giữ nóng thức ăn, nước uống, bảo đảm chỗ nghỉ trưa đủ ấm; các cơ sở mầm non chuẩn bị đầy đủ nước ấm phục vụ sinh hoạt và chăm sóc trẻ.

Ghi nhận tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cho thấy, công tác phòng, chống rét đang được triển khai đồng bộ. Các nhà trường hạn chế hoạt động ngoài trời, tăng cường nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt đối với học sinh mầm non và tiểu học.

Tại trường Mầm non Linh Đàm (phường Định Công), việc giữ ấm và bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Thực đơn được điều chỉnh phù hợp theo mùa, tăng cường các món ăn nóng, giàu năng lượng; quy trình chế biến, bảo quản và phục vụ được kiểm soát chặt chẽ để thức ăn luôn giữ nhiệt khi đến tay trẻ.

Tại trường Mầm non Quan Hoa (phường Nghĩa Đô), công tác giữ ấm và bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ được nhà trường đặt lên hàng đầu trong những ngày rét đậm.

Các phòng học được bảo đảm kín gió, duy trì nhiệt độ phù hợp; khu vực ngủ trưa được trang bị đầy đủ thảm, đệm, gối và chăn ấm. Bữa ăn của trẻ được điều chỉnh theo thời tiết, ưu tiên các món ăn nóng như cháo, súp, sữa ấm, bảo đảm đủ chất dinh dưỡng và khuyến khích trẻ uống đủ nước ấm trong ngày.

Khu vực ngủ trưa được trang bị đầy đủ thảm, đệm, gối và chăn ấm trong những ngày rét đậm.

Song song với đó, nhà trường tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi chủ yếu trong lớp, hạn chế cho trẻ ra ngoài khi thời tiết lạnh; tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng giữ ấm, đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng. Giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, trang phục và chế độ dinh dưỡng của trẻ để phối hợp chăm sóc hiệu quả.

Theo bà Vũ Thị Kiều Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non Quan Hoa, do sức đề kháng của trẻ mầm non còn hạn chế, nhà trường đặc biệt chú trọng yếu tố "ấm - nóng" trong từng bữa ăn, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ thực phẩm và theo dõi sát sức khỏe từng trẻ để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc khi cần thiết.

Ở bậc tiểu học, nơi nhiều học sinh học bán trú, công tác tổ chức bán trú được chú trọng hơn trong những ngày rét đậm. Tại trường Tiểu học Thành Công B, nơi hơn 90% học sinh học bán trú, các lớp học được bảo đảm kín gió, hệ thống sưởi vận hành đầy đủ; chăn ấm được kiểm tra thường xuyên trước giờ nghỉ trưa. Nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh chuẩn bị đầy đủ quần áo chống rét cho con và duy trì trao đổi để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, phụ huynh học sinh trường Tiểu học An Hưng, cho biết trong những ngày rét đậm, gia đình yên tâm hơn khi con học bán trú tại trường. Các lớp học được giữ kín gió, bữa ăn bảo đảm vệ sinh, đồng thời nhà trường chủ động thông tin và điều chỉnh hoạt động học tập, hạn chế cho học sinh ra ngoài trời để bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Ở các cấp học cao hơn, nhiều trường đã chủ động xây dựng phương án ứng phó. Một số trường cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh và sẵn sàng tổ chức dạy học trực tuyến khi cần thiết.