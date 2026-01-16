U23 Việt Nam gặp UAE ở tứ kết: Điều thú vị về đất nước này

|
Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nằm ở Tây Á, là một liên bang gồm 7 tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Ajman, Umm Al-Quwain và Fujairah. Mỗi tiểu vương quốc đều có gia đình hoàng tộc cầm quyền, với văn hóa, truyền thống và phương ngữ khác nhau. Abu Dhabi là thủ đô và là tiểu vương quốc lớn nhất, trong khi Ajman là tiểu vương quốc nhỏ nhất. Ảnh: Arabianbusiness.
|
UAE kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 2/12 hàng năm, nhằm ghi nhớ thời điểm các tiểu vương quốc cùng ký kết tại Union House, đặt nền móng cho sự ra đời của quốc gia UAE vào năm 1971. Với hơn 9.000 nhà thờ Hồi giáo, UAE là một trong những quốc gia có mật độ nhà thờ Hồi giáo tính trên dân số cao nhất toàn cầu. Ảnh: Maher Najm.
|
Với dân số khoảng 9,8 triệu người, UAE là một trong những quốc gia có cơ cấu dân cư đa dạng nhất thế giới, với hơn 200 quốc tịch. Cộng đồng người nước ngoài chiếm phần lớn dân số, vượt xa số lượng người bản địa. Trong đó, người Ấn Độ và Pakistan là hai nhóm đông nhất. Điều này giúp UAE trở thành một trong những quốc gia trên thế giới có sự đa dạng, đặc sắc về văn hóa. Ảnh: Arabianbusiness.
|
Theo Arch Daily, Bảo tàng Tương lai (Museum of the Future) ở Dubai là tòa nhà hình elip đặt trên một khối nhà phủ cây xanh, trồng gần 100 loài thực vật nguồn gốc UAE. Đây là một trong số những bảo tàng có kết cấu phức tạp nhất thế giới. Các nét chữ bao phủ mặt ngoài của bảo tàng được đúc thành từng bảng riêng biệt, tạo thành các cửa sổ bằng kính. Trên đó ghi một bài thơ của người lãnh đạo Dubai về tầm nhìn của ông đối với tương lai thành phố. Ảnh: Ondrej Bocek.
|
UAE là một trong những quốc gia có tỷ lệ người biết chữ ấn tượng nhất trên thế giới, với tỷ lệ người biết đọc, biết viết là 93%. Đối với phụ nữ, con số này cao hơn, ở mức 95,8%. Đặc biệt, 77% phụ nữ UAE đăng ký học đại học và trên thực tế, 70% sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước là phụ nữ. Ảnh: Arabianbusiness.
|
Năm 2010, tòa nhà văn phòng và khách sạn Capital Gate của UAE đã được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là "Tháp nhân tạo có độ nghiêng lớn nhất thế giới". Tòa nhà này nghiêng 18 độ, gấp hơn 4 lần so với tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của Italy. Ảnh: WOWabouts.
|
Đại Thánh đường Sheikh Zayed nằm ở Abu Dhabi, khánh thành năm 2007 nhằm tưởng nhớ vị cha lập quốc của UAE. Đây là một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, có thể đón hơn 40.000 người cùng lúc. Công trình này cũng là nơi đặt tấm thảm dệt tay lớn nhất thế giới. Ảnh: Szgmc.
|
Từ hàng trăm năm trước, lạc đà là phương tiện di chuyển chủ yếu trên sa mạc, đồng thời cung cấp sữa, thịt và lông cho các cộng đồng du mục. Ngày nay, dù không còn giữ vai trò thiết yếu trong sinh hoạt thường nhật, lạc đà vẫn hiện diện đậm nét trong các hoạt động, được xem là linh hồn trong truyền thống và văn hóa UAE. Ảnh: Globaltravelsolution.
|
Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 UAE sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026. Theo thống kê của Sofascore, hai đội từng gặp nhau 6 lần ở cấp độ U23, trong đó, UAE chưa từng để thua trong 90 phút. Dù vậy, bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Với phong độ ổn định, lối chơi kỷ luật và sự tự tin hiện tại, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng tới việc phá dớp trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Ảnh: AFC.
