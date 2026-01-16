U23 Việt Nam gặp UAE ở tứ kết: Điều thú vị về đất nước này

Theo Arch Daily, Bảo tàng Tương lai (Museum of the Future) ở Dubai là tòa nhà hình elip đặt trên một khối nhà phủ cây xanh, trồng gần 100 loài thực vật nguồn gốc UAE. Đây là một trong số những bảo tàng có kết cấu phức tạp nhất thế giới. Các nét chữ bao phủ mặt ngoài của bảo tàng được đúc thành từng bảng riêng biệt, tạo thành các cửa sổ bằng kính. Trên đó ghi một bài thơ của người lãnh đạo Dubai về tầm nhìn của ông đối với tương lai thành phố. Ảnh: Ondrej Bocek.