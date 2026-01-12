7 dấu hiệu của người sếp độc hại

|
Đổ lỗi cho nhân viên: Cố tình làm xấu hình ảnh của nhân viên là dấu hiệu điển hình của sếp độc hại. Bạn hãy chú ý cách sếp nói về bạn trong tin nhắn nhóm hoặc các cuộc họp. Nếu họ hạ thấp công sức của bạn hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng, đó là dấu hiệu cảnh báo. Sếp tốt phải là người đáng tin cậy và luôn bảo vệ bạn dù bạn có mặt ở đó hay không. Ảnh: Phương Lâm.
Cướp công: Một số nhà quản lý cho rằng nếu họ chịu trách nhiệm khi nhóm thất bại thì cũng có quyền nhận mọi công lao khi thành công. Điều này là không đúng. Lãnh đạo thực thụ sẽ luôn chia sẻ công trạng và ghi nhận đóng góp của bạn trước mặt cấp trên thay vì ám chỉ họ tự làm tất cả. Ảnh: Phương Lâm.
Không lắng nghe và thiếu sự đồng cảm: Sự đồng cảm là phẩm chất thiết yếu của một nhà quản lý, giúp họ kết nối với nhân viên và dẫn dắt bằng sự thấu hiểu. Lãnh đạo độc hại thì thiếu điều này. Ví dụ, nếu bạn trễ hẹn công việc vì gia đình có người cấp cứu, thay vì thể hiện sự cảm thông, hỗ trợ và linh hoạt, sếp tồi lại trách mắng bạn như thể công việc là điều duy nhất quan trọng. Ảnh: Pexels.
Thường xuyên kiểm soát quá mức: Thay vì trao quyền và tin tưởng vào khả năng của nhân viên, họ lại can thiệp sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất trong công việc, liên tục theo dõi, chất vấn về tiến độ từng mục nhỏ, yêu cầu báo cáo chi tiết không cần thiết. Thậm chí, họ có thể yêu cầu bạn phải làm theo đúng ý họ, dù bạn đề xuất cách làm hiệu quả hơn. Điều này khiến nhân viên cảm thấy bị kìm kẹp, mất tự chủ và khó phát huy năng lực. Ảnh: Pexels.
Đưa ra những yêu cầu phi thực tế: Việc kỳ vọng bạn làm khối lượng công việc của ba người mà không điều chỉnh thời hạn hay đãi ngộ là dấu hiệu quen thuộc của lãnh đạo độc hại. Những yêu cầu phi thực tế dễ dẫn đến kiệt sức, bức xúc và làm giảm năng suất của bạn cũng như cả nhóm. Ảnh: Pexels.
Thiên vị hoặc chia rẽ nhân viên: Nếu sếp liên tục ưu ái một vài người, giao hết dự án hấp dẫn cho họ, đó không chỉ là thiếu công bằng mà còn làm tổn hại tinh thần làm việc chung. Những nhà quản lý tạo bè phái, khen ngợi có chọn lọc hoặc khuyến khích cạnh tranh thiếu lành mạnh sẽ làm xói mòn niềm tin và tinh thần đoàn kết, tạo ra môi trường làm việc đầy bất ổn. Ảnh: Pexels.
Bảo thủ và có xu hướng trả đũa: Thay vì tiếp thu góp ý mang tính xây dựng, sếp độc hại thường phản ứng bằng thái độ phòng thủ, bác bỏ thẳng thừng hoặc thậm chí tìm cách gây khó dễ, trừng phạt người dám lên tiếng. Họ coi phản hồi là mối đe dọa với vị thế cá nhân, từ đó đổ lỗi cho cấp dưới, chuyển hướng trách nhiệm hoặc làm mất uy tín của người góp ý nhằm che đậy sự yếu kém của bản thân. Ảnh: Phương Lâm.
