7 dấu hiệu của người sếp độc hại

Thường xuyên kiểm soát quá mức: Thay vì trao quyền và tin tưởng vào khả năng của nhân viên, họ lại can thiệp sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất trong công việc, liên tục theo dõi, chất vấn về tiến độ từng mục nhỏ, yêu cầu báo cáo chi tiết không cần thiết. Thậm chí, họ có thể yêu cầu bạn phải làm theo đúng ý họ, dù bạn đề xuất cách làm hiệu quả hơn. Điều này khiến nhân viên cảm thấy bị kìm kẹp, mất tự chủ và khó phát huy năng lực. Ảnh: Pexels.