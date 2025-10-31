Tài xế tông chết người phụ nữ trên quốc lộ ra đầu thú

Ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, Gia Lai) là người đã điều khiển ôtô biển số 81A-268.03 tông chết người phụ nữ trên Quốc lộ 14, có nồng độ cồn ở mức 0,026 mg/l.

Khoảnh khắc ôtô tông mạnh, khiến người phụ nữ tử vong trên quốc lộ Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Biển Hồ), nhưng đã điều khiển xe bỏ trốn.

Ngày 31/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận, tài xế ôtô trong vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Biển Hồ, Gia Lai) đã ra đầu thú.

Theo đó, ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, Gia Lai) là người đã điều khiển ôtô biển số 81A-268.03 gây tai nạn trên Quốc lộ 14 trong vụ việc. Bước đầu xác định, ông C. có nồng độ cồn ở mức 0,026mg/l, có giấy phép lái xe hạng C; ôtô 7 chỗ biển số 81A-268.03 còn thời hạn đăng kiểm.

Ôtô do ông C. điều khiển tông mạnh khiến người phụ nữ tử vong.

Sau khi va chạm, ôtô trên đã chạy qua nhiều tuyến đường khác nhau nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh, lực lượng chức năng xác định được biển số và hướng di chuyển của ôtô gây tai nạn.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h09 ngày 30/10, ôtô biển số 81A-268.03 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Quảng Ngãi đi tỉnh Gia Lai, đến Km1587+900 (đoạn thuộc thôn 7, xã Biển Hồ) đã tông vào xe máy do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến xe máy của chị T. văng lên trước dẫn đến va chạm với xe máy do ông K.K. (SN 1959, trú làng Bui, xã Biển Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại. Sau vụ tai nạn, tài xế ôtô đã tăng tốc rời khỏi hiện trường, rồi đi vào đường Lê Văn Sỹ, qua cầu treo Biển Hồ, theo đường bê tông giữa vườn cà phê vắng vẻ để bỏ trốn.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong sau đó vài tiếng.