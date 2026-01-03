Sau sập bờ kè làm 4 người thiệt mạng, Đắk Lắk rà soát khẩn công trình

Sau vụ sập bờ kè sông Ba làm 4 người thiệt mạng, UBND tỉnh Đắk Lắk ra công điện khẩn yêu cầu rà soát, khắc phục những công trình hư hỏng, nguy cơ mất an toàn sau mưa lũ.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt thiên tai lớn: bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa, lũ đặc biệt lớn trên nhiều khu vực của tỉnh. Các đợt thiên tai đã làm nhiều công trình, hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại các công trình hạ tầng sau mưa lũ

Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường, các sở ngành và các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình, tuyến giao thông, khu vực dân cư, vị trí taluy, bờ sông, suối có nguy cơ sạt lở; tổ chức cảnh báo, rào chắn, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác, hạn chế người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đặc biệt chú ý các đoạn tuyến kè sông, kè biển, kè đường giao thông,... qua địa hình đèo dốc, nền đắp cao, đào sâu, khu vực cầu, cống, nút giao, đường ngang để kịp thời phát hiện, đánh giá mức độ tại các điểm hư hỏng, mất an toàn.

Việc rà soát cần đặc biệt chú ý các đoạn tuyến kè sông, kè biển, kè đường giao thông

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời đến Nhân dân về tình trạng hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, các vị trí nguy hiểm; yêu cầu chấp hành nghiêm các cảnh báo của chính quyền địa phương.