Đi câu cá, phát hiện quả bom ‘khủng’ nặng 334 kg

  • Thứ sáu, 2/1/2026 16:40 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong lúc đi câu cá, một người dân tại Đắk Lắk tá hỏa phát hiện quả bom dài 1,2m, nặng 334kg nằm lộ thiên ngay sát mép suối.

Ngày 2/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hủy nổ an toàn một quả bom "khủng" còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, khi đang câu cá tại suối Ea Hiao (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo), ông Nay Y Lùy (40 tuổi) bất ngờ phát hiện vật thể kim loại lớn trồi lên mặt đất. Qua kiểm tra, Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) xác định đây là bom do Mỹ sản xuất, nặng 334 kg, dài khoảng 1,2 m.

Bom anh 1

Một người dân đi câu cá phát hiện quả bom nặng 334 kg bên bờ suối.

Dù đã nằm sâu dưới lòng đất nhiều thập kỷ, ngòi nổ và lượng thuốc bên trong quả bom vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn nếu bị tác động ngoại lực.

Lực lượng chức năng đã triển khai phương án di dời và tiêu hủy quả bom theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực rẫy của người dân xung quanh.

Bom anh 2

Hồ Nam/Tiền Phong

