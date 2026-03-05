Đồng Nai tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền làm 8 nhà dân 'treo cao'

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền đường làm 8 nhà dân treo cao, yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, xử lý để bảo đảm an toàn.

Ngày 5/3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà, nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo công văn gửi Sở Xây dựng Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi, trước đó ngày 3/3, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng hạ cốt nền khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu. Đồng thời, Sở tổng hợp ý kiến của UBND xã Tân Lợi liên quan kiến nghị của 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương tạm dừng thi công khu vực nêu trên để đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát những khó khăn, vướng mắc theo phản ánh của UBND xã Tân Lợi; hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định. Kết quả gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6/3.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi triển khai các chỉ đạo liên quan, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại khu vực dự án. Báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh để trình Đảng ủy UBND tỉnh và Tỉnh ủy trước ngày 7/3.

Hôm qua, Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền tại khu vực này do nguy cơ sạt lở. Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, báo cáo vụ việc nhiều nhà dân nằm sát mép vực sau khi thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà được phê duyệt cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13 km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng , do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tuyến đường này giữ vai trò kết nối khu vực với sân bay Long Thành (Đồng Nai) và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).